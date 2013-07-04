İkinci youtube vakası: Dijital kütüphane scribd.com yasağı‏

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, “Dünyanın en büyük dosya paylaşım, okuma ve yayıncılık sitesi “Scribd.com” İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 8 Mart 2013′te tarihli 2013/209 dosya sayılı kararıyla erişime engellenmiştir” dedi. Sitede 10 milyondan fazla doküman ve kitabın ücretsizyayınlandığına dikkat çeken Onur, “Adeta bir dijital kütüphane olarak hizmet veren Scribd.com, eğitim için en çok kullanılan sitelerin başında gelmektedir. Türkiye’de de bir çok üniversitenin öğretim üyesi öğrencileriyle ders notlarını ya da geçmiş sınav sorularını Scribd.com’da paylaşmaktadır". Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’a sorular yönlendiren Onur’un önergesi ve gerekçesi şöyle:

Öğrencilerden öğretim üyelerine

Birçok farklı dosya formatında, genellikle akademik dokümanlar ve e-kitapların paylaşıldığı platform, birçok kurum ve marka tarafından güncel olarak kullanılmaktadır. Sitede kitaplardan araştırma raporlarına, iş sunumlarından akademik tezlere kadar 10 milyondan fazla doküman ve kitap ücretsiz olarak yayınlanmaktadır. Adeta bir dijital kütüphane olarak hizmet veren Scribd.com, eğitim için en çok kullanılan sitelerin başında gelmektedir. Türkiye’de de bir çok üniversitenin öğretim üyesi öğrencileriyle ders notlarını ya da geçmiş sınav sorularını Scribd.com’da paylaşmaktadır.

Youtube’inkapatılması yankı uyandırmıştı

Diğer yandan, 2007 ve 2008 yıllarında video paylaşım sitesi Youtube’a erişimin engellenmesi Türkiye’de ve dünyada büyük yankı uyandırmıştır. Scribd.com sitesinin erişime engellenmesi yeni bir youtube vakası olarak karşımızda durmaktadır. Gelen tepkiler üzerine 2010 yılında savcılığın isteğiyle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Youtube sitesine erişim engelini kaldırılmıştır. Ancak internette iletişim özgürlüğü konusunda Youtube yasağı ile ünlenen Türkiye, ‘scribd.com’ ile aynı zihniyeti devam ettirdiği görülmektedir.

-Eğitim amaçlı kullanılan dosya paylaşım sitesi ‘scribd.com’ adlı sitenin yasaklanma gerekçesi nedir?

-Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının scribd.com sitesinin erişiminin engellemesini hangi şekilde açıklamaktadır? TİB’in bu yasak kararında inisiyatifi hangi ölçüdedir?