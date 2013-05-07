Youtube paralı oluyor

Bundan sonra Youtube'da belli videoları izlemek için ücret ödenecek.

Youtube'da yayın yapan yaklaşık 50 kanalı içeren yeni uygulama hayata geçtikten sonra bu kanalları izlemek isteyen kullanıcıların ayda 1,99 dolar ücret ödemeleri gerekecek.

Konuya dair bilgisi olan kişiler Financial Times'a yaptıkları açıklamada ücret uygulamasının kanal sahiplerinin yeni içerik üretmelerine olanak vereceğini söyledi.

cnbce.com'un haberine göre, detayları henüz resmen açıklanmayan plan kapsamında Youtube'un kullanıcılardan aldığı ücretin yüzde 45'ini kanal sahiplerine verip kalanını kendi gelir hanesine yazacağı belirtiliyor.

Youtube asıl gelirini reklamlardan sağlasa da şirketin bu yolla elde ettiği kazançlar televizyon kanallarının gelirlerinin yanında düşük kalıyor.

Geçtiğimiz yıl reklamlardan 1,3 milyar dolar gelir elde eden Youtube'un 2013 yılında ise 2 milyar dolar reklam geliri elde etmesi bekleniyor.