Yolcu otobüsü tarlaya uçtu; 1'i ağır 21 kişi yaralandı

Muavininin kadın yolcuya cinsel saldırısıyla gündeme gelen Metro Turizm’e ait Ali Erden (49) yönetimindeki 34 UCC 39 plakalı yolcu otobüsü, Çorum-Ankara karayolunun 18’inci kilometresinde kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada 1’i ağır 21 kişi yaralandı.

Kazada sürücü Erden ile yolcular Kübra (21) ve Hikmet Er (51), Yaşar Bölükbaşoğlu (54), Fatma (5) ve Pınar Geçgün (29), Sedi Hamit (44), Satı (46) ve Kemal Şenoğlu (52), Hüssein Ali (6), Alaattin (66) ve Hamide Başer (60), Osman Yoldaş (25), Kadir Pamukçu (34), Mehmet Şamil Könez (36), Burhan Usta (53), Eren Yılmaz Kurtça (18), Gökhan Altunbaş (27), Hamide Tangal (44), Mahmut (24) ve Abdulvahap Yıldız (19) yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan bazı yolcular, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.