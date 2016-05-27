Meydan, "Yüzüne patladı" manşeti için özür diledi: Metro'daki mastürbasyon skandalının vehameti gölgelenmemeli

Metro Turizm'deki cinsel saldırıyı "Yüzüne patladı" manşetiyle okuyucularına sunan Meydan gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Levent Kenez, "Yanlış anlaşıldıysak özür dileriz. Ne mutlu bize ki eleştirebilen bir okuyucu kitlemiz var biz özür dileriz ama Metro olayının vehameti de gölgelenmemeli" dedi.

Can Erzincan'da yayınlanan Güne Bakış programına konuk olan Kenez büyük eleştiri alan gazete manşeti için özür diledi. Kenez şöyle konuştu:

"Meydan'ın manşeti yanlış anlaşıldıysa özür dileriz, manşetimiz kastemediğimiz bir yere çekildi ama ne mutlu bize ki eleştirebilen bir okuyucu kitlemiz var biz özür dileriz ama Metro olayının vehameti de gölgelenmemeli"



