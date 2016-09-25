Yılmaz Özdil: Anıtkabir'e oyun parkı yapılması ruhen öküzlüktür; okey salonu da açın gençler de gelsin!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Anıtkabir'e oyun parkı kurulmasını eleştirerek, "Samimi duygumu sorarsanız. Saygısızlık niyeti yoktur. Bence sadece şuursuzluktur, görgüsüzlüktür, zevksizliktir, pespayeliktir, hadi hiç eğip bükmeyeyim, ruhen öküzlüktür" yorumunda bulundu. Özdil, ironi yaparak, "Okey salonu da açın gençler de gelsin" dedi.

Anıtkabir'e yapılan park, gelen tepkiler üzerine dün CHP Çankaya İlçe Başkanlığı'nın çağrısıyla toplanan partililer ve bir grup sivil toplum kuruluşu üyesi tarafından kısmen sökülmüştü.

Özdil'in Sözcü'de "Anıtkabir'e okey salonu da açın gençler de gelsin" başlığıyla yayımlanan (25 Eylül 2016) yazısı şöyle:

Genelkurmay başkanlığı, Anıtkabir'in avlusuna, kargo şirketinin sponsorluğunda morlu pembeli plastikten oyun parkı koydu.

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Samimi duygumu sorarsanız…

Saygısızlık niyeti yoktur.

Bence sadece şuursuzluktur, görgüsüzlüktür, zevksizliktir, pespayeliktir, hadi hiç eğip bükmeyeyim, ruhen öküzlüktür.

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Aslanlı yol mesela…

Yürürken başınız öğe eğik olsun diye, özellikle farklı büyüklükte taşlarla, asimetrik döşenmiştir. Angut gibi sağa sola bakınırsan, takılır, kapaklanırsın. Çünkü… Saygının mimarisidir, hürmetin estetiğidir, ihtiramın sanatıdır, dikkatin özenin başyapıtıdır.

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Ama maalesef… Aspendos'a mutfak mermeri döşenen, Apollon tapınağına çimentoyla merdiven yapılan, beş bin senelik Aşkar höyüğüne süs havuzu monte edilen ülkede… Anıtkabir'e yanar döner floresanlı atlıkarınca koymadıklarına şükredeceksin.

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Şile'deki Cenevizlilerden kalma iki bin senelik kaleyi restore ettiler, çizgi film karakteri sünger bob'a benzedi. Knidos antik kentinin oturma yerlerini güya düzelttiler, çekyat kanepe koysalardı inanın bu kadar çirkin olmazdı. Milattan önce dördüncü yüzyıla dayanan Bursa İznik'teki Ayasofya Orhan Camisi'nin tarihi duvarlarını betonla sıvayıp, cam kapı taktılar. İshak Paşa Sarayı'na cam tavan yaptılar, bildiğin alışveriş merkezine benzedi. Sümela Manastırı'na kaçak kat çıktılar. Kaş'taki Antiphellos antik tiyatrosunun toprak zeminine çimento döktüler. Eskişehir'deki Seyid Battal Gazi Külliyesi'ne Amerikan mutfak monte ettiler. Aydın'daki 600 senelik Dandalaz Köprüsü'nü sağlamlaştıralım dediler, bi sağlamlaştırdılar kardeşim, 600 senedir yerinde duran köprü çöktü. Bursa'daki iki bin senelik Lefke Kapısı'nın kemerini orijinal değil diye yıktılar, sonra pardon deyip, müteahhide verdiler, yerine yenisini yaptılar.

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Piramitler Türkiye'de olsaydı, restore edeyim derken kübik yapardı bunlar!

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Türkiye vasata esir oldu.

Özeti budur.

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İsrafta, lüks düşkünlüğünde, çar çur'da üstlerine yok ama…

Egoları altın varaklı.

Kültürleri teneke.

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Savarona'nın güvertesi demir doğramalarla kapatılıyor, Atatürk'ün yadigarı tarihi yata kaçak kat çıkılıyorsa… Erzurum Kongresi'nin yapıldığı müze binaya duşakabin takılıyorsa… Cumhurbaşkanlığı muhafız alayına bornoz giydirilip, Hun imparatorluğunun kafasına alüminyum tencere geçiriliyorsa… Anıtkabir'in avlusuna plastik oyun parkı yerleştirmeleri şaşırtıcı değildir.

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Çankaya Köşkü'nün manevi zarafeti karşısında gecekondu Ak Saray ne kadar sakilse… Anıtkabir'deki plastik oyun parkı da odur.