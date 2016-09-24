Anıtkabir'deki park CHP'liler tarafından söküldü

Anıtkabir'e yapılan park, CHP Çankaya İlçe Başkanlığı'nın çağrısıyla toplanan partililer ve bir grup sivil toplum kuruluşu üyesi tarafından kısmen söküldü. Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, komutanlığın tepki çeken parkın sökülmesi için çalışmaları başlatacağını duyurdu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; nisan ayında bir kargo şirketi tarafından yapılan oyun parkını protesto etmek için bir araya gelen CHP'liler ve sivil toplum kuruluşları üyelerinden oluşan bir grup, Anıtkabirönüne gelerek, basın açıklaması yaptı. Anıtkabir'in Akdeniz Caddesi üzerinde bulunan kapısının önünde bir araya gelen vatandaşlar Türk bayrağı açarak, 'Burası park değil Anıtkabir', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attı.

CHP İlçe Başkanı Dereli: Park yapılacak yer burası değil

CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli tarafından yapılan basın açıklamasında, Anıtkabir'in 1'inci derece sit alanı olduğunu ve bu alana plastik kaydıraklar konularak ucube görüntülerle saygı mekanına saygısızlık yapılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Dereli konuşmasına, "Gerekirse sonsuza kadar burada olacağız. Şehitlerimizin kanlarıyla kurulan bu aydınlık Cumhuriyeti ne tek adam heveslerine, ne otoriter yönetimlerine, ne de halk düşmanlarına, Cumhuriyet düşmanlarına teslim etmeyeceğiz. Çocuklarımızı bizlerde çok seviyoruz. Ancak onlara park yapılacak yer burası değil. Madem çocukları çok seviyordunuz o zaman neden Dünyanın tek çocukbayramı olan 23 Nisan Bayramını kutlatmıyorsunuz? Son sözümüz o ucube kaydıraklar saygı mekanından ya kaldırılacak ya da kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Salıncakları söktüler

Yapılan basın açıklamasının ardından Anıtkabir'e giren protestocu grup, parkın yapıldığı bölgeye yöneldi. Parka gelen grup, salıncakları kendileri sökmeye başladı. Daha sonra park alanına Çankaya İlçe Başkanı gelerek, komutanlığın parkın sökülmesi için çalışmaları başlatacağını duyurdu.