Melih Gökçek Anıtkabir'deki parkı böyle savundu: Bizzat salıncağa binen Atatürk; neyin protestosu bu?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden Atatürk'ün gülerek salıncakla sallanmasını gösteren bir fotoğrafını paylaşarak, Anıtkabir bahçesine özel bir kargo firması tarafından yapılan çocuk oyun parkı ile ilgili yapılan sert eleştirilere dair konuştu. Gökçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye çocuk bayramını hediye eden Atatürk... Çocuğu salıncağa bindiren Atatürk... Hatta bizzat salıncağa binen Atatürk? Siz kalkmış neyin protestosunu yapıyorsunuz? Çocuk düşmanı mısınız” diye sordu.

Aylin Nazlıaka’nın, Anıtkabir'in tören alanının dışında bahçe bölümünde kurulan çocuk oyun parkı önünde verdiği röportajdaki fotoğrafları da Twitter hesabından paylaşan Gökçek, “Ya bu CHP’lileri anlamak mümkün değil... Anıtkabir’i çocuklara sevdirmek için Anıtkabir’e bir kaydırak ve salıncak koymuşlar... Hemen Aylin’den, Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan’dan, CHP Gençlik Kollarından bir tepki, bir tepki ki sormayın” ifadelerini kullandı.

"Atatürk mezarından kalksa size ne yapacağını ben çok iyi biliyorum” diyen Gökçek, “Siz bu işi Anıtkabir yönetiminden daha iyi mi biliyorsunuz? Siz Atatürk'ü askerden çok mu seviyorsunuz? Oturun oturduğunuz yerde” dedi.

Gökçek, Nazlıaka ve Tezcan'la ilgili şunları söyledi:

“Aylin... Tezcan... Eğer çocukları kıskanıyorsanız, Ankapark’ta büyüklere de kaydırak ve salıncak yaptık? Önümüzdeki 23 Nisan’da gelin"

CHP milletvekiline destek

Öte yandan, Gökçek, Twitter hesabından Almanya’nın Frankfurt Havaalanı’nda Alman polisi tarafından alıkonulan CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’ya destek vererek “CHP Hatay Milletvekili Dudu’yu Almanya Frankfurt Havaalanı’nda Alman polisi sorguya çekmiş? Alman polisini protesto ediyorum” açıklamasını yaptı. Başkan Gökçek, “Milletvekili hangi amaçla Almanya’ya gitmiş olursa olsun, bir PKK’lıya reva görülmeyen davranışın bir CHP milletvekiline yapılmış olmasını protesto ediyorum” ifadelerini kullandı.