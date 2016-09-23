Anıtkabir'e çocuk parkı yapıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Bir de plastik kamelya ve fıskiye yapsaydınız!

Anıtkabir'e mozole yakınına yapılan plastik oyuncaklardan oluşan çocuk parkı, sosyal medyada sert tepkilere neden oldu. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da tepkisini Twitter üzerinden dile getirdi. Feyzioğlu, "Bir de plastik kamelya ve fıskiye yapsaydınız! Orası Anıtkabir! Mimarlık şaheseri. Bu çirkinlik kalkacak!" paylaşımında bulundu. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan da parkla ilgili olarak, "Anıtkabir plastik kaydırak alanı değildir. Bu ucubenin hemen kaldırılması için Koruma Kuruluna, Anıtkabir Komutanlığına yazı yazdık. Ayrıca bu mekansal saygısızlığı yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Öte yandan #AnıtkabirdeParkİstemiyoruz etiketi Twitter’da en çok konuşulan konu oldu.

Mimarlar Odası’ndan açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Anıtkabir, anı mekanıdır, saygı mekanıdır. Tasarım sürecinde, Aslanlı yolda yere döşenen taşlarla, kafanızı yerden bile kaldıramayacağınız bir tasarım kurgulanmıştır. Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisini biliyoruz. Ancak zamandan ve mekandan bağımsız çocuk oyun aletleri koymak saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'a, "Biz çocuklarımıza davranışlarını zaman ve mekana bağlı olarak geliştirmelerini söylüyoruz. Saygı zamanı ve saygı mekanında çocuklar saygı durmak için orada olmalılar. Anıtkabir plastik kaydırak alanı değildir. O ucubeler oradan ya kalkacak ya kalkacak" açıklamasını yapan Candan, "Koruma Kurulu buna izin verdi mi? MNG Kargo katkılarıyla yapılmış… MNG kargo neye sponsor olduğunu biliyor mu?" sorusunu dile getirdi.

CHP'den tepki: Kepazelik

Sosyal medyada Anıtkabir'e kurulan çocuk parkıyla ilgili olarak çok sayıda tweet atıldı. Tweetlerden biri de CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a ait. Parkın fotoğrafını paylaşan Özkan, "Anıtkabir'de bu kepazeliğe imza atanlar soruşturulmalı, cezalandırılmalıdır. Bu rezil, ucube şey oradan derhal kaldırılmalıdır. Atatürk dünya çocuklarına bayram hediye eden tek lider. Sizin rezillikleriniz onun çocuk sevgisini anlatmaya yetmez" ifadelerini kullandı.

'Bir de fıskiye yapsaydınız'





Anıtkabir'e yapılan çocuk parkına tepki gösterenlerden biri de Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu oldu. Twitter adresinden açıklama yapan Feyzioğlu, "Bir de plastik kamelya ve fıskiye yapsaydınız! Orası Anıtkabir! Mimarlık şaheseri. Bu çirkinlik kalkacak!" paylaşımında bulundu. Feyzioğlu'nun tweeti kısa sürede yüzlerce kez retweet edildi.

Komutanlık plaket verdi!

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker de Anıtkabir Komutanlığı'nın parkı yapan kargo firmasına plaket verdiğini duyurdu. Toker "Anıtkabir Komutanlığı, plastik çocuk parkına sponsor oldu diye bir de kargo şirketine teşekkür plaketi çakmış. Pes!" ifadelerini kullandı.

Twitter’da ne konuşuluyor?

#AnıtkabirdeParkİstemiyoruz etiketi Twitter’da en çok konuşulan konu oldu. İşte o etiket altında paylaşılanlar…

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