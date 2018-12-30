Yılmaz Erdoğan: Yeni bir Cem Yılmaz çıkaracağını söyleyecek kadar şaşırmış bu hanımefendiyi ben çıkaramadım

Yapımcılar ile Güney Koreli CJ Group'a bağlı olan Mars Cinema Group arasındaki ‘promosyonlu bilet uygulaması’ tartışmasında “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar, onlar film çekmezse çekeni bulacağız” diyen Mars grubunun kurumsal ilişkiler direktörü Aslı Irmak Acar’a, “Yavaş çıkarsın” sözleriyle tepki gösteren Cem Yılmaz’a, Yılmaz Erdoğan’dan destek geldi.

Erdoğan, “Yeni bir Cem Yılmaz çıkaracağını söyleyecek kadar şaşırmış bu hanımefendiyi ben çıkaramadım. Cem’in söylediklerine katılıyor; bu ayarsız, şuursuz yaklaşımı kınıyorum. Cengiz Semercioğlu’nun, mısır patlağı fonundaki ‘dünya tatlısı’ fotoğrafının manasını da hiç çıkaramadığımı ekliyorum” ifadelerini kullandı.

Neler oldu?

Yılmaz Erdoğan, bu hafta vizyona girmesi planlanan ve merakla beklenen filmi “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” için bir anda erteleme kararı almıştı. Bu ani kararın arkasında yapımcılar ile Türkiye'nin en büyük sinema salonu zinciri Mars Cinema Group'un arasındaki 'promosyonlu biletler' anlaşmalığının yattığı öğrenilmişti. Film yapımcıları haklarının verilmemesinden ve bilet fiyatlarının mısır-meşrubat promosyonlarıyla sürekli yükseltilmesinden ancak bundan pay alamamalarından şikâyet ediyor.

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Filmi için erteleme kararı alan Yılmaz Erdoğan, dağıtım şirketleriyle yaşanan gerilimle ilgili, "Biz kararlıyız, Türk sinemasını bir şekilde kurtarmak zorundayız. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bir mutabakat metni hazırladık, film dağıtım ve sinema işletmeleri ile toplantılar yapıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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Cem Yılmaz konuya dair, “Emek verdiğimiz filmlerin en adaletli şekilde seyircisiyle buluşacağı günü bekliyorum. Film bizim, film sizin. Mısır’a değil filme bilet alan milyonlarca seyircimize sorumluluğumdur” ifadelerini kullanırken; Şahan Gökbakar ise şunları söylemişti:

"Evvelki günlerde ve özellikle bugün yapımcılar ve sinema işletmeleri arasında anlaşmazlıklar olduğu ve yapımcıların filmlerini çıkmama kararı aldığı yönünde haberler basında geniş yer almıştır. Bu haberlerde şirketimiz Çamaşırhane Film, Şahan Gökbakar ve 2019 yılında vizyona girmesi planlanan Recep İvedik 6 filmiyle ilgili çeşitli yorum ve ifadeler bulunmaktadır. Tüm sinema işletmeleri ve şirketimiz arasında devam eden müzakere süreçleri henüz sonuçlanmadığı için şirketimiz tarafından alınmış kesinleşen bir karar bulunmamaktadır."

Mars Group ise, "Yapımcıların bilet parasından istediği pay artışı 12.5 liralara kadar yükseliyor. Bu noktada en ucuz sinema biletinin ücreti 30 TL'leri bulmak zorunda kalacak" savunmasını yapmıştı.

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“Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar”

Mars Grubu Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar, Hürriyet’ten Cengiz Semercioğlu’na dağıtım şirketleriyle yönetmenler arasında yaşanan tartışmaya ilişkin olarak konuştu. Acar, röportajının bir kısmında “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar, onlar film çekmezse çekeni bulacağız” ifadesini kullandı.

"Hadi bırak Cem Yılmaz çıkarmayı..."

Cem Yılmaz da Acar’ın bu sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Yılmaz, şu mesajı paylaştı:

“Hayatımda ilk defa gördüğüm bu hanım yeni Cem Yılmaz’lar çıkaracakmış! Yavaş çıkarsın. Hanımefendi hadi bırak Cem Yılmaz çıkarmayı da tüm Türkiye de sinema biletini 15 lira yapmayı teklif ediyorum 40 liraya bilet satmak yok var mısın? Yoksun tabii… İyi çıkarmalar, Cengizi geçiyorum.

Bu cüretkar insanlar gözönünde olan kişileri kullanıp dümenini döndürmek istiyorsa yanlış adres! Ben filmimi 10 lira kardeşler mısır da bedava der yine gösteririm! Bunu cümle alem duysun Cem Yılmaz çıkaracak mış mış mış! Cem Yılmaz çıkardı haberin yok... Terbiyesiz.

Ey ahali! Bana , filmdeki artiste paraları götürdünüzden başka eleştrisi olmayanlara dahil soruyorum, sinema bileti kaç lira? Ben filmimi kaç liraya seyircime satıyorum ki bu hanım neyin üzerinden kime kıyak yapıyor ? Ve utanmadan halkçılık satıyor! Yap çabuk bileti 15 lira!"

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