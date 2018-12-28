Mars Cinema: En ucuz bilet 30 lirayı bulur

Yapımcılar ile Mars Cinema Group arasındaki 'promosyonlu bilet uygulaması' tartışması sürüyor. Yapımcılar haklarını alamadığını iddia ediyor. Mars Group ise "Yapımcıların bilet parasından istediği pay artışı 12.5 liralara kadar yükseliyor. Bu noktada en ucuz sinema biletinin ücreti 30 TL'leri bulmak zorunda kalacak" savunmasını yapıyor.

Cumhuriyet'ten Emrah Kolukısa'nın haberine göre, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği yeni Yılmaz Erdoğan filminin bugün vizyona girmesi gerekirken ertelendiği haberi birkaç gün önce duyulmuş, ardından meselenin yapımcılarla Türkiye'nin en yaygın salon zincirine sahip Mars Grup CGV arasındaki paylaşım anlaşmazlığından çıktığı anlaşılmıştı.

Dün Hürriyet gazetesinde Cengiz Semercioğlu'nun köşesine taşıdığı konuya dair taraflar henüz bir anlaşma sağlayabilmiş değil. Önümüzdeki günlerde başka filmlerin de vizyondan çekilmesi ya da en azından Mars salonlarından çekilmesi söz konusu.

"Şeffaflık istiyoruz"

Konunun taraflarından biri olan ve birçok yapımcının üye olduğu Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Derneği'nin (TESİYAP) Genel Sekreteri Burhan Gün, şunları söyledi:

Normalde biz filmi dağıtımcıya veriyoruz ve onların da salon işletmelerine alt lisans yapmaları gerek. Orada sözleşme olmaması asıl sıkıntı. Sözleşmesiz gösterilmemesi lazım ve Telif Yasası'nda da zaten sözleşme yapılması gerektiği yazılı. Yeni sinema yasa tasarısına da bu madde kondu neyse ki, böylece yasa geçerse Telif Yasası ile uyumlu hale gelecek. İkinci talebimiz ise şeffaflık. Şöyle ki, bütün hasılatı sinema salonları topluyor, bu hasılatın muhasebesini salon işletmecileri yapıyor ama bize şeffaf bir bordrolama yapmıyorlar. Biz bunun şeffaf yapılmasını istiyoruz.

Bilet satıldığı anda görmek istiyoruz. Devletin de burada kaybı var. Rüsum konusunda devlet zor durumda kalıyor, şeffaf düzen bu anlamda herkesin yararına olacak. Ayrıca bilet satışından sonra bordrolamada tam biletle öğrenci biletinin yansıması farklılaşmaya başladı. Nihai tüketiciden aldığı fiyatla size yansıttığı bir fark var. Türkiye ortalamasına göre bir bilet 12 TL. Ama muhasebe sistemine yansıtırken bu gelirlerin büyük kısmı yan gelir olarak (satılan mısır, toplu satış ya da hiç bilmediğimiz bir şey) yansıtılıyor ve bu da bizim istemediğimiz bir şey. Son yıllarda bilet fiyatları hep artış gösterse de bizim aldığımız pay hiç değişmedi. Yapımcıların tüketicilerin bilet fiyatı ile ilgili bir talepleri bulunmamaktadır. Bu konu tamamen sinema salon işletmecilerine ait bir konudur. Yapımcılar daha iyi ve büyük bütçeli yerli filmler yapmak istiyor. Bunun yegâne yolu da sinema salon işletmecilerinin tek taraflı ve haksız uygulamalarına son verilmesidir. Yapımcılarımız haklarının peşindedir."

"Ucuz bilet zorlaşır"

Mars Grup CGV ise yolladığı yazılı açıklamada şunları vurguladı:

Yapımcıların bilet parasından istediği pay artışı 12.5 liralara kadar yükseliyor. Bu noktada en ucuz sinema biletinin ücreti 30 TL'leri bulmak zorunda kalacak, bu da tüketici açısından oldukça sıkıntılı olacaktır.

Tüketicilerin menfaatı için yapılan ve bilet satışını oldukça artıran ücretsiz ya da indirimli bilet kampanyalarının, yapılan toplu bilet satışlarının yapımcı ya da dağıtıcı onayına tabi tutulmasıdır. Gelirlerinde düşüş yaşamamak adına hiçbir yapımcı bu konuya onay vermemektedir. Dolayısıyla sinema operatörleri toplu bilet satamadığında ya da kampanya yapamadığında tüketici avantajına yapılan uygun fiyatlı sinema biletlerinden yararlanamayacak.

Tüketicilerin lehine olarak yapılan mısır ve menü kampanyasının toplam satıştaki oranı 2018 yılında 19,1'dir. Bu oran Şanlıurfa'da yüzde 54.43, Sakarya'da yüzde 50.92, Mardin'de yüzde 49.45, Diyarbakır'da yüzde 47.2, Osmaniye'de ise yüzde 46.09'dır. Görüldüğü üzere, bu kampanyalardan yarar sağlayan tüketici oranı gözetildiğinde, bu oran hiç de küçük değildir.