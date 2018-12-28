Sinemada salon krizi devam ediyor; Cem Yılmaz'dan sonra Şahan Gökbakar da ‘Boykot' iddialarına yanıt verdi

Yapımcılar ile Mars Cinema Group arasındaki ‘promosyonlu bilet uygulaması’ tartışması sürüyor. Haklarının verilmediğini, promosyonlarla bilet fiyatlarının sürekli yükseltildiğini savunan film yapımcılarının boykot kararı aldığı öne sürüldü. Konuyla ilgili olarak Cem Yılmaz'ın ardından bir açıklama da Şahan Gökbakar’dan geldi.

Oyuncu, yapımcı ve komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı Twitter’da yaptığı açıklamada ‘Kaçamak ve 2 Arada’ isimli 60 dakikalık ve bağımsız hikâyelere sahip Karakomik Filmler serisinin 6 aydır süren çekimlerinin neredeyse bittiğini söyledi.

TIKLAYIN - "Boykot" iddiasının ardından Cem Yılmaz'dan Karakomik Filmler serisinin vizyon tarihiyle ilgili açıklama

Filmin afişini paylaşarak ekip arkadaşlarına teşekkür eden Yılmaz, “Emek verdiğimiz filmlerin en adaletli şekilde seyircisiyle buluşacağı günü bekliyorum. Film bizim, film sizin. Mısır’a değil filme bilet alan milyonlarca seyircimize sorumluluğumdur” ifadelerini kullandı.

Daha önce filmin ocak ayında vizyona gireceğini açıklayan Cem Yılmaz, filmin vizyon tarihi için ise, “En yakın sinema salonuna sorarsanız size tarih vereceklerdir” diye yazdı.

"Kesin bir karar yok"

Cem Yılmaz’ın ardında ise Şahan Gökbakar ayrıntılı bir açıklama yaptı. 38 yaşındaki yapımcı ve oyuncu şunları kaydetti:

“Evvelki günlerde ve özellikle bugün yapımcılar ve sinema işletmeleri arasında anlaşmazlıklar olduğu ve yapımcıların filmlerini çıkmama kararı aldığı yönünde haberler basında geniş yer almıştır. Bu haberlerde şirketimiz Çamaşırhane Film, Şahan Gökbakar ve 2019 yılında vizyona girmesi planlanan Recep İvedik 6 filmiyle ilgili çeşitli yorum ve ifadeler bulunmaktadır. Tüm sinema işletmeleri ve şirketimiz arasında devam eden müzakere süreçleri henüz sonuçlanmadığı için şirketimiz tarafından alınmış kesinleşen bir karar bulunmamaktadır."

"Gösterimle ilgili kararımızı açıklayacağız"

Gökbakar sözlerine şöyle devam etti:

“İlerleyen süreçte her türlü ticari ve hukuki yolu değerlendirerek bir sonuca vardığımız takdirde geniş bir basın toplantısı yaparak hem soruna açıklık getirecek hem de filmimizin gösterimi ile ilgili kararımızı birinci ağızdan siz değerli kamuoyua aktaracağız”

İşte boykot kararı aldığı iddia edilen filmler...