"Boykot" iddiasının ardından Cem Yılmaz'dan Karakomik Filmler serisinin vizyon tarihiyle ilgili açıklama

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, "Film yapımcılarıyla salon işletmecileri, özellikle de Mars Grubu birbirine girdi. Film yapımcıları haklarının verilmediğini, promosyonlarla bilet fiyatlarının sürekli yükseltildiğini söylüyor" dedi. Semercioğlu, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gibi isimlerin bunun üzerine boykot kararı aldığını ileri sürdü.

Oyuncu, yapımcı ve komedyen Cem Yılmaz, bugün sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı açıklamada 'Kaçamak ve 2 Arada' isimli 60 dakikalık ve bağımsız hikayelere sahip Karakomik Filmler serisinin 6 aydır süren çekimlerinin bugün biteceğini söyledi. Filmin afişini paylaşarak ekip arkadaşlarına teşekkür eden Yılmaz, "Emek verdiğimiz filmlerin en adaletli şekilde seyircisiyle buluşacağı günü bekliyorum. Film bizim, film sizin. Mısıra değil filme bilet alan milyonlarca seyircimize sorumluluğumdur" dedi.

Yılmaz, filmin vizyon tarihi için ise "En yakın sinema salonuna sorarsanız size tarih vereceklerdir" diye yazdı.

Yılmaz daha önce filmin ocak ayında vizyona gireceğini açıklamıştı.