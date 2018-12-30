Son filminin vizyon tarihini erteleyen Yılmaz Erdoğan: Kararlıyız

Geçtiğimiz pazartesi günü vizyon tarihi ertelenen ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’nın yapımcı ve oyuncusu Yılmaz Erdoğan, sinema işletmeleriyle yaşanan sorun çözülmediği takdirde geri adım atmayacağını söyledi.

Yapımcılar ile sinema işletmeleri arasında, "Yapımcıların aldığı pay ve bilet fiyatı" nedeniyle yaşanan kriz giderek büyüyor.

Yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamadığı için son filmi “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı”nı vizyona sokmaktan vazgeçen Yılmaz Erdoğan, geri adım atmayı düşünmediğini açıkladı. Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'ın da destek verdiği boykot kararıyla ilgili Yılmaz, “Biz kararlıyız, Türk sinemasını bir şekilde kurtarmak zorundayız. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bir mutabakat metni hazırladık, film dağıtım ve sinema işletmeleri ile toplantılar yapıyoruz" dedi. Bazı firmaların kendilerine hak verdiğini söyleyen Yılmaz, yakında krizin sona ereceğini ifade etti.

Yılmaz, "Eskiden ‘Filmimiz tüm sinemalarda’ diyorduk. Anlaşma sağlayamazsak, anlaşma sağladıklarımızın ismini söyleyerek ‘Filmimiz sadece bu sinemalarda’ deriz.” dedi.