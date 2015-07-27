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Çevre

Yeşil Yol'a karşı çıkan Rabia Ana’dan Bakan Eroğlu'na: Asfalyamı attırmayın!

Eroğlu: Bilmem ne teyze meşhur olmak için dozerin önüne geliyor

27 Temmuz 2015 14:41

Yeşil Yol projesine karşı yapılan eylemlere ilişkin AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu “PKK ve KCK’nin bölgeye sızma çalışması” dedi. Ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu mücadelenin simge isimlerinden Rabia Özcan için “Her önüne gelen çıkıyor bir yere meşhur olmak için, dozerin önüne geliyor” diye konuştu. Rabia Ana ise Soylu ve Eroğlu’nun sözlerine “Ne diyorsun sen? Halkım ben ne PKK’sı. Ben toprağımın mücadelesindeyim ne ünü ne şöhreti. Benim asfalyalarımı attırmasınlar (sigortamı attırmasınlar)” diye yanıt verdi.

Damla Yur'un Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, Eroğlu, Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak  Yeşil Yol karşıtı mücadelenin simgesi haline gelen Rizeli Rabia Özcan için de isim vermeden, “Orada birisi çıkıyor, bilmem ne dayı, bilmem ne teyze, bilmem ne abla. Böyle şey olmaz. Her önüne gelen çıkıyor bir yere meşhur olmak için, dozerin önüne geliyor” ifadelerini kullanmıştı.

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