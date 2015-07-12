Yeşil Yol'da eylemler ses getirdi, çalışma durdu

Rize’de Yeşil Yol Projesi’nin durdurulması için yöre halkının başlattığı eylem üzerine Samistal ve Kavrun yaylalarındaki çalışmalara ara verildi.

Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi için Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavrun Yaylası’nda başlayan tepkilerin ardından Samistal Yaylası’nda jandarma kontrolünde çalışmalara devam edilmek istendi.

Durumu haber alınca bölgeye hareket eden yöre sakinleri, iş makinesinin önüne geçerek yol çalışmasını durdurup, nöbete başladı.

Samistal Yaylası’nda iş makinesinin çalışmasını engellemek için dünden bu yana mücadele eden köylülere güvenlik güçleri tarafından müdahalede bulunuldu. İş makinelerinin önünde bekleyen kadınları bugün öğleden sonra jandarmalar uzaklaştırırken, yöre sakinleri iş makinelerinin yanına yaklaştırılmadı. Çevreden gelenler ise çadır kurarak eylem yapmaya başladılar. Olayların ardından Kavrun ve Samistal yaylalarındaki yol yapım çalışmalarına ara verildi. Bugün her iki yayladaki iş makineleri valilik kararı ile durdu.