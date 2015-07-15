T24 LogoT24 Logo
Çevre

TEMA: Yeşil Yol, yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip önemli doğal alanlara zarar verecek

'Karadeniz’e ek gelir sağlarken bölgenin doğal ve kültürel değerlerinden vazgeçmemek gerekiyor'

15 Temmuz 2015 18:14

Karadeniz Bölgesi'ndeki 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan Yeşil Yol Projesi'ne tepkiler gelmeye devam ediyor. Konuya ilişkin TEMA Vakfı’ndan yapılan açıklamada, Yeşil Yol ile birlikte turizm talebinde artış yaşanacağı, bunun da daha fazla betonarme yapılaşmaya yol açacağını belirtti. Bu nedenle, de Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip önemli doğal alanların zarar göreceği ifade edildi. 

Yeşil Yol’un Karadeniz’e alternatif gelir sağlayacağı iddiaları ile ilgili bir açıklama yapan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Karadeniz’e ek gelir sağlanmalıdır. Ancak bunu yaparken bölgenin doğal ve kültürel değerlerinden vazgeçmemek gerekir” dedi.

Yeşil Yol’un gerçekleşmesi durumunda Karadeniz dağları, ormanları, meraları, su varlıkları, flora ve faunasının geri dönüşü olmayacak bir şekilde zarar göreceğini savunan Ataç, Doğu Karadeniz yaylalarına doğu-batı yönünde sahile hiç inmeden yeni bir yolun yapılmasıyla bütün yaylaların kolaylıkla erişilebilir hale gelmesinin yapılaşma ve kitle turizmine yol açacağını öne sürdü. 

 

'Bilirkişi Raporu lehimize geldi'

 

Ataç “TEMA Vakfı Yeşil Yol olarak bilinen projeye hukuki itirazını ilk kez 2011 yılında yaptı. 2011’de 1/100.000 ölçekli Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Artvin-Gümüşhane Çevre Düzeni Planı’nın bölgenin doğal varlıkları açısından tehdit oluşturabilecek bölümlerinin iptali için dava açtık. Planda Yeşil Yol projesine ‘yayla turizminin geliştirilmesi için yaylalar arası entegrasyon’ olarak yer veriliyordu. İptalini talep ettiğimiz kararlardan biri de planın Yeşil Yol projesi ile ilgili olan bölümüydü. Bilirkişi Raporu lehimize geldi. Dava ise devam ediyor” diye konuştu. 

TEMA Vakfı tarafından yapılan açıklamada, “Yeşil Yol’un Samsun’dan Hopa’ya kadar Karadeniz yaylalarını yüksek rakımdan, denize paralel bir şekilde birbirine bağlaması planlanıyor. Bu yüksek dağ ekosistemlerinin yer aldığı bir güzergâh. Bu güzergahtân geçecek bir yol nadir ve tehlike altında olan türlerin yaşam alanlarının tahrip olmasına neden olacak” denildi.

TEMA Vakfı, 2013 yılında hazırlanan Bilirkişi Raporu'nda, yaylalar arası entegrasyon önerisinin bilimsel kriterlere uygun olmadığı yönünde görüş bildirildiğini belirtti.

ETİKETLER

yeşil yolkaradeniztema vakfıbiyolojik çeşitlilikyayla

İlgili Galeri

'Yeşil Yol'a geçit yok: Biz Fırtına'nın çocuklarıyız, umudun bittiği yerde inadımız başlar

İlgili Haberler

Rize'de yeşili yok edecek 'Yeşil Yol'a Havva Ana isyanı: Vali çapulcu diyor, halkım ben!

Yerel halkın engellemeye çalıştığı yol çalışması askerlerle başladı

Yeşil Yol'a 'dur' diyen kadınlar: Mücadelemiz sürecek, yaylalar bizim

'Doğada sığınacak yer kalmadı, her şeyimiz elimizden alındı'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24