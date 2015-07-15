TEMA: Yeşil Yol, yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip önemli doğal alanlara zarar verecek

Karadeniz Bölgesi'ndeki 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan Yeşil Yol Projesi'ne tepkiler gelmeye devam ediyor. Konuya ilişkin TEMA Vakfı’ndan yapılan açıklamada, Yeşil Yol ile birlikte turizm talebinde artış yaşanacağı, bunun da daha fazla betonarme yapılaşmaya yol açacağını belirtti. Bu nedenle, de Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip önemli doğal alanların zarar göreceği ifade edildi.

Yeşil Yol’un Karadeniz’e alternatif gelir sağlayacağı iddiaları ile ilgili bir açıklama yapan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Karadeniz’e ek gelir sağlanmalıdır. Ancak bunu yaparken bölgenin doğal ve kültürel değerlerinden vazgeçmemek gerekir” dedi.

Yeşil Yol’un gerçekleşmesi durumunda Karadeniz dağları, ormanları, meraları, su varlıkları, flora ve faunasının geri dönüşü olmayacak bir şekilde zarar göreceğini savunan Ataç, Doğu Karadeniz yaylalarına doğu-batı yönünde sahile hiç inmeden yeni bir yolun yapılmasıyla bütün yaylaların kolaylıkla erişilebilir hale gelmesinin yapılaşma ve kitle turizmine yol açacağını öne sürdü.

'Bilirkişi Raporu lehimize geldi'

Ataç “TEMA Vakfı Yeşil Yol olarak bilinen projeye hukuki itirazını ilk kez 2011 yılında yaptı. 2011’de 1/100.000 ölçekli Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Artvin-Gümüşhane Çevre Düzeni Planı’nın bölgenin doğal varlıkları açısından tehdit oluşturabilecek bölümlerinin iptali için dava açtık. Planda Yeşil Yol projesine ‘yayla turizminin geliştirilmesi için yaylalar arası entegrasyon’ olarak yer veriliyordu. İptalini talep ettiğimiz kararlardan biri de planın Yeşil Yol projesi ile ilgili olan bölümüydü. Bilirkişi Raporu lehimize geldi. Dava ise devam ediyor” diye konuştu.

TEMA Vakfı tarafından yapılan açıklamada, “Yeşil Yol’un Samsun’dan Hopa’ya kadar Karadeniz yaylalarını yüksek rakımdan, denize paralel bir şekilde birbirine bağlaması planlanıyor. Bu yüksek dağ ekosistemlerinin yer aldığı bir güzergâh. Bu güzergahtân geçecek bir yol nadir ve tehlike altında olan türlerin yaşam alanlarının tahrip olmasına neden olacak” denildi.

TEMA Vakfı, 2013 yılında hazırlanan Bilirkişi Raporu'nda, yaylalar arası entegrasyon önerisinin bilimsel kriterlere uygun olmadığı yönünde görüş bildirildiğini belirtti.