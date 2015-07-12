Yeşil Yol'a 'dur' diyen kadınlar: Mücadelemiz sürecek, yaylalar bizim

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Samistal Yaylası'nda "Yeşil Yol Projesi" için çalışan dozerin önüne geçerek çalışmayı durduran, ardından da jandarma tarafından yaka paça uzaklaştırılan 71 yaşındaki Gönül Günay ile kuzeni 48 yaşındaki Süreyya Yücel, mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, "Yeşil Yol Projesi"nin karşısında durmaya devam edeceklerini anlatan Günay ve Yücel, "Bu yolu istemiyoruz. Durdurmakta kararlıyız" diye konuştu.

"Yeşil Yol Projesi" çalışmasını durdurmak için hiç düşünmeden kendini dozerin önüne attığını anlatan Gönül Günay, jandarmanın müdahale ederek kendilerini tartakladığını ve zor kullanarak uzaklaştırdığını söyledi. Jandarmaya direnirken darbe aldıklarını ifade eden Gönül Günay, olay sırasında "Cenazemiz buradan kalkar, dozer ancak buradan geçer" dediğini ifade etti. Gönül Günay, şunları söyledi:

'Yaylalar bizim'

"Mücadelemiz devam edecek. Bu mücadelenin bütün sağduyulu insanların mücadelesi olması lazım. Yaylalar bizim. Doğada sığınacak yer kalmadı. Her şeyimiz elimizden alındı. Ormanlarımız dün Osmanlı tapusu ile bizim elimizdeydi, şimdi bir şeyimiz yok. Orman olmuş tarlaları bile elimizden alıyorlar. O dağları da delik eşik ederek doğayı yok edecekler. Ben o dağlarda büyüdüm. Bu doğanın yok edilmesi beni çok üzüyor. Bu projenin yararı olacağını sanmıyorum. Birilerine apartman mı yapacaklar? O doğa ölür, biter. Bu bölge dünyanın en güzel yerlerinden biri. Derdimiz, yaylalarımız kurtarmak. Başka bir derdimiz yok. Bu yolu istemiyoruz.

'Yeşil Yol'u durdurmakta kararlıyız'

Yaylaların geçmişten geleceğe kalan yerler olduğunu ve korunması gerektiğini anlatan Süreyya Yücel ise, yaylaların gelecek kuşaklara bozulmadan kalmasını istediklerini ifade etti.

Yaylaların poşet çöplüğüne çevrilmesini istemediklerini belirten Yücel, "Bu yaylaların ranta kurban verilmesini, topraklarımızın delik deşik edilmesini istemiyoruz. Ayder Yaylası turizme açıldı ama çiçekler yerine poşet ve galoşlar ortalıkta dolaşıyor. Bu görüntüleri yaylalarımızda görmek istemiyoruz. Bu nedenle Yeşil Yola karşı çıkıyoruz ve dur diyoruz. Bunu durdurmakta kararlıyız" diye konuştu.