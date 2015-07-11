Rize'de yeşili yok edecek 'Yeşil Yol'a Havva Ana isyanı: Vali çapulcu diyor, halkım ben!

Karadeniz Bölgesi'nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi, çevreye vereceği zarar nedeniyle protesto ediliyor. Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavrun Yaylası'na tepkiler nedeniyle sokulamayan iş makineleri, vadinin arka tarafındaki Samistal Yaylası'na komando birlikleri eşliğinde getirildi, yol çalışması başlatıldı. Dozerin geçeceği güzergahın önüne elinde sopasıyla oturan Havva Bekar, ''Yaylaların yolu birleşmeyecek. Kesinlikle istemiyoruz. Vali bize çapulcu diyor. Biz çocukluğumuzdan beri burada yaşıyoruz. Vali, Kaymakam kimdir? Ben, ben, ben, halkım ben'' diye isyan etti.

Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavrun Yaylası’ndan geçirilmek istenen Yeşil Yol Projesi’ne karşı çıkanların tepkileri artarak sürüyor. Yeşil Yol güzergahı üzerinde yöre sakinlerinin nöbet tutması nedeniyle çalıştırılamayan iş makineleri, bu kez Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı’ndan gelen komando birlikleri nezaretinde Samistal Yaylası’na getirildi.

Durumu haber alan bölge sakinleri, dün sabah erken saatlerde araçlarla yaylaya doğru yola çıktı. Ancak grup, Elevit Yaylası’nda arızalandığı iddiasıyla bırakılan İl Özel İdaresi’ne ait iş makinesi yolu kestiği için geçiş yapamadı.

Yaylaya çıkmalarını engellemek için yolun kasıtlı olarak kapatıldığını belirten yöre sakinleri tepkilerini dile getirdi, iş makinesinin operatörü ile tartıştı. Radikal’de yer alan habere göre, iş makinesi operatörünün gerçekten arıza olduğunu söyleyerek yemin etmesine de inanmayan grup, alkışlarla ıslıklı protesto gerçekleştirdi.

‘İşte bizim yeşil yolumuz’

Yaylaya yürüyerek ulaşmanın 6-7 saat süreceğini göz önüne alan yöre sakinleri, iş makinesinin kapattığı yolun kenarına taşlardan dolgu yaparak yeni bir yol oluşturmaya karar verdi. Bunun üzerine genç-yaşlı, kadın-erkek yaklaşık 300 kişi yan yana dizilerek insan zinciri oluşturup taş taşımaya başladı. Kimileri taşları sırt ya da kucağında, kimileri de iterek taşımaya çalıştı. Bazıları da yoldan geçişe engel oluşturan taşları çıkarmak için çaba harcadı.

Yaklaşık 2.5 saat süren çalışma sonunda taş dolgusu ile yapay yolu tamamlayan grup, ‘İşte bizim Yeşil yolumuz bu’ diye bağırarak tepkilerini dile getirdi. Araçları kontrollü olarak yoldan geçiren grup her aracın geçişinde alkışlarla sevinç gösterilerinde bulundu.

Komando eşliğinde yol çalışması!

Samistal Yaylası’na ulaşan yöre sakinleri, komando birliklerinin nezaretinde yol açan iş makinesinin önüne geçerek çalışmaya izin vermedi. Jandarma ekipleri ve görevlilerle tartışan grubun tepkileri üzerine iş makinesi operatörleri bölgeden uzaklaştırıldı ve çalışma durduruldu. Dozerin geçeceği güzergahın önüne elinde sopasıyla oturan Havva Bekar, "Yaylaların yolu birleşmeyecek. Kesinlikle istemiyoruz. Vali bize çapulcu diyor. Biz çocukluğumuzdan beri burada yaşıyoruz. Vali, Kaymakam kimdir? Ben halkım ve buradayım. Yaylaları birbirine birleştireceksiniz ama amacınız nedir? Her yaylanın yolu var. Herkes birbirine gelip, gider. İş makinelerini alıp gidin buradan" sözleri ile tepkisini dile getirdi.

‘Denizi aldınız, dereyi çaldınız,

yaylaya gelmeyi kolay sandınız’

Çalışmanın durdurulması üzerine alkışlarla tempo tutan grup hep bir ağızdan "Denizi aldınız, dereyi çaldınız, yaylaya gelmeyi kolay sandınız, Rize size yalan, Yeşil Yol katliam, yaylaya dozeri sokturmayız, bas geri bas geri, al da git askeri’ dizeleri ile türküler söyledi. Yaylada iş makinesinin önünde nöbete başlayan vatandaşlar bekleyişlerini, Jandarma komando birlikleri ise iş makinesinin çevresinde ellerinde kalkan ve biber gazları ile aldıkları güvenlik önlemini sürdürüyor.