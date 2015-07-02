Yeşil Yol’a karşı çıkan köylüler: 3-5 çapulcu değiliz, Kavrun’da 5 isek Türkiye’de 100 binleriz

Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan 2 bin 600 metre uzunluğundaki Yeşil Yol projesi için muhtarlarla yaptığı toplantı sonrasında "Kimse ahkam kesmesin. Bu yolu yapacağız" diyen Rize Valisi Ersin Yazıcı’nın sözleri, köylülerden tepki çekti. Yukarı Kavrun Yaylası’nda yaşayan 67 yaşındaki Nuray Taşkın, "Katırlarla yük taşıdığımızda devlet neredeydi? Şimdi yaylamızı bölecek, evlerimizi yıkacak. Yaylamızı vermeyeceğiz" dedi.

Elindeki sopasını gösteren Taşkın, "Bizim sopamız tabancadan kuvvetlidir. Canı isteyen gelsin. Bizde top, tüfek yok ama sopalarımız silahtan daha kuvvetledir. Bu yayladan yol vermeyeceğiz" diyerek tepkisini dile getirdi.

'Biz muhlama yiyen bir neslin torunlarıyız. 2 dozer, 1 kamyon. Ekmeksuz yeruz'

Yaklaşık 300 kişi, "3-5 çapulcu değiliz. Kavrun’da 5 isek Türkiye’de 100 binleriz Vali Emica" ve "Biz muhlama yiyen bir neslin torunlarıyız. 2 dozer, 1 kamyon. Ekmeksuz yeruz" yazılı pankartlar taşıdı. Grup, Yeşil Yol karşıtı türküler söyleyerek yaylada yürüyüş gerçekleştirdi.

DHA’nın haberine göre; Çamlıhemşin İlçesi Fırtına Vadisi’ndeki Yukarı Kavrun yaylasına etüt için görevlilerin geleceğini duyan vatandaşlar bu sabah yaylada toplandı. Türküler söyleyip horon oynayarak yürüyen ve Yeşil Yol’a tepkilerini dile getiren vatandaşlara, ellerinde sopalarla gelen yaylacı kadınlar da destek verdi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından koruma altına alınması gereken bölgeler arasından gösterilen Fırtına Vadisi’ndeki Yukarı Kavrun yaylasından geçirilmek istenen Yeşil Yol projesine tepkiler artarak sürüyor. Rize Valisi Ersin Yazıcı’nın dün muhtarlarla yaptığı ve 7 muhtarın olumlu görüş bildirdiği, 2 muhtarın ise karşı çıktığı Yeşil Yol projesi hakkında yaptığı, "Kimse ahkam kesmesin. Bu yolu yapacağız" açıklaması tepkilerin dozunu arttırdı. Görevlilerin etüt çalışması için yaylaya çıkacağını duyan bölge halkı, sabah erken saatlerde Kavrun’a çıktı.

‘Kaçkar’ın dereleri, aksın aksın çağlasun. Yeşil Yolu yapanlar, ömür boyu ağlasun'

Jandarma ekiplerinin uzaktan takip ettiği ve kamera ile kayda aldığı grup, "Kaçkar’ın dereleri, aksın aksın çağlasun. Yeşil Yolu yapanlar, ömür boyu ağlasun" türküsü ile tulum eşliğinde horon oynadı.

Yeşil Yol etüt çalışması için görevlilerin gelmediği yaylada vatandaşlar bekleyişlerini sürdürdü. Yeşil Yol’a onay veren Kavrun Yaylası Koruma Derneği Başkanı Kadir Karbuz, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Yaylada kısa süreli arbede yaşandı. Jandarma ve vatandaşların araya girmesiyle tartışma büyümeden önlendi. Eyleme katılanlar, Yeşil Yol için imza veren 7 muhtar ile dernek başkanlarının istifasını istedi.

Yeşil Yol’a imza veren muhtarlara tepki

Sultan Pelit de, Yeşil Yol projesine imza veren 7 muhtara tepki gösterdi: "Muhtarları halk seçti. İmza veren muhtarlar edepleri ile istifa etsinler. İmza vermeyen muhtarların başımızın üzerinde yeri var. Valimiz halkı da bir karşısına alsın dinlesin. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eskiden burada misafir etmiştik. Şimdi gelsin, yaylamızı görsün" dedi. Sunay Ertan ise, "İmza veren muhtarlara çok kızıyorum. İstifalarını istiyoruz" diye konuştu. Günay Çakır da, "Yaylamızı vermeyeceğiz. Buralarda yaşıyoruz ve iş makinesini sokmayacağız" ifadesini kullandı.

Yeşil Yol protestosuna katılmak için Ankara’dan 8 aylık bebekleri Asya ile gelen Tolga ve Duygu Reyhan çifti de, yaylaların bozulmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Bizim çocukluğumuz burada geçti. Kızımızın da burayı görmesini ve yaşamasını istiyoruz. Bu yayla bu haliyle güzel. İmza atan muhtarlar bizi temsil etmiyor. Ne yüzle buraya gelip bu havayı soluyacaklar? Bu yayladan yukarı yol geçmeyecek" dedi.

‘Çay ve süt içmeye gelsinler. Yol için değil’

Yeşil Yol’a imza vermeyen Aşağı Çamlıca Mahallesi Muhtarı Tan Altay ise, atalarından kendilerine miras kalan yaylayı korumak istediklerini belirterek, "Vali ile yaptığımız toplantıda Yeşil Yol için, ‘Samsun’dan Artvin’e yaylaları birbirine bağlayacak’ dendi. Bundan başkada bir şey anlatılmadı. Yeşil Yolla yaylalara oteller, başka yatırımlar yapacaklar. Doğamızı bozacaklar. Bıraksınlar bizi buralarda yaşayalım. Çay ve süt içmeye gelsinler. Yol için gelmesinler. Bu yolu istemiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.