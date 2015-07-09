Rize Valisi 'Yeşil Yol' nöbetine tepki: Lüks araçlarıyla gelip eylem yapıyorlar!

Karadeniz Bölgesi’ndeki 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan ancak çevre katliamına yol açacak olması nedeniyle tepki çeken Yeşil Yol projesi için Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavrun ve Samistal yaylalarına iş makinelerinin girmesine izin vermeyen vatandaşlar, bölgede nöbet tutmayı sürdürüyor. Eyleme tepki gösteren Rize Valisi Ersin Yazıcı, 5-10 günlüğüne bölgeye lüks araçlarıyla gelenlerin eylem yaptığını öne sürdü, "Gelip eğlenecekler, kafasına göre bir şeyler söyleyecekler. Çalıp oynayacaklar, ahkam kesecekler. Halk bu yolu istiyor. Kimse kusura bakmasın. devlet halkın istediğini yapar" dedi.

Rize’den ulusal yayın yapan Kaçkar Televizyonu'nda Necati Selvitop’un sunduğu ‘Ramazan özel’ programına konuk olan Vali Ersin Yazıcı, Rize’de 7 noktada çalışmaların sürdüğü Yeşil Yol projesinin Karadeniz’in kurtuluşu olduğunu öne sürdü, lüks araçlarla bölgeye gelenlerin eylem yaptığını savundu.

Halkın temsilcisi olan 8 muhtar ve 4 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi ile Yeşil Yol projesi için toplantı yaptığını hatırlatan Yazıcı, "Bir muhtar dışında yolu istediklerini söylediler. Sonra eylemler başladı. Buralı olup bu kentte yaşamayan, 5-10 günlüğüne gelen ve ekonomik durumu, keyfi yerinde olanlar rahat. Benim buradaki gencim işsiz kalmış, onun böyle bir derdi yok. Gelecekler eğlenecekler, kafasına göre bir şeyler söyleyecekler. Çalıp oynayacaklar, ahkam kesecekler. Halk ne istiyorsa ben onu yaparım. Kimse kusura bakmasın. Devlet halkın istediğini yapar. O yaylaları kullanan insanlar bu yolu istiyor. Birilerinin ne dediği çok önemli değil. Siz diğer kentlerde yaşayacaksınız, buraya gelip ahkam keseceksiniz. 8 muhtar ile 4 STK temsilcisi bu yolu istiyor. Ben halkın gerçek temsilcilerine sordum. Halkımız ne istiyorsa onu yaparız" diye konuştu.

‘Bir tane ağaç kesmedik’





Yeşil Yol güzergahında 5 turizm noktası nokta dışında yapılaşmaya müsaade edilmeyeceğini; iddia edildiği gibi madencilik faaliyeti yapılmayacağını anlatan Yazıcı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İnsanlar kafasına göre her yere otel yapacak diye bir şey mümkün değil. Bazıları, ‘Yeşil Yol güzergahından bor madeni çıkaracaklar’ diyor. Allah aşkına böyle bir şey olsa bu yol o iş için yeter mi? 7 metrelik yoldan onlarca kamyon çalışır mı? Buradan maden çıkarılmayacak. Cerattepe ile burası karıştırılmasın. Böyle bir şey olsa bile bu yol maden ocağı bölgesine gidip gelinecek bir yol değil. O zaman çok daha üst standartta yol yapılması lazım. Onu da ben yapmam. Öyle bir şey olursa onu ocak sahibi yapar. Bu bölgede her hangi bir maden çalışması söz konusu değil. Yolu yaparken bir tane ağaç kesmedik. 1500-2000 metrede bu yol yapılıyor. Çevreciyim diyen arkadaşlar gidip baksın. Zaten bir ağaç kesseydik 50 kere televizyona çıkardılar. Doğayı bizde seviyoruz. O doğayı bozarsak buraya kimse gelmez: Biz bunun bilincindeyiz. Turizmden para kazanacaksak yolu korumak şart."





Bölgede nöbet tutuyorlar



Rize’de 7 ayrı bölgede yapım çalışması sürdürülen Yeşil Yol projjesi kapsamında Anzer, Ovit, Kuspa Tepesi, Ayder ve Hazindak Yaylaları bölgesinde turizm noktaları oluşturulacak. Proje kapsamında Yukarı Kavrun ve Samistal yaylalarını birbirine bağlayacak olan projeye karşı çıkan vatandaşlar iş makinelerinin yaylalaya girmemesi için iki ayrı noktada nöbet tutmayı sürdürüyor.