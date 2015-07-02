Rize Valisi: Yeşil Yol'u yapacağız

Çevrecilerin tepki gösterdiği Yeşil Yol projesini görüşmek üzere, köy muhtarları ve turizm derneklerinin temsilcileri ile bir araya gelen Rize Valisi Ersin Yazıcı, “Bu şehirde yaşayan, bu yaylalarda yaşayan insanlar yolun yapılmasına rıza gösteriyor. Bu yolu yapacağız" dedi. Toplantıda 'Doğaya daha az zarar vermek koşuluyla' projeye devam kararı alındı.

DHA’nın haberine göre; Karadeniz Bölgesi'nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan 2 bin 600 kilometrelik Yeşil Yol projesine gelen tepkiler sonrasında Rize Valisi Ersin Yazıcı, köy muhtarları ve turizm derneklerinin temsilcileri ile Çamlıhemşin Valiliği'nde bir araya geldi. 2 muhtarın karşı görüş bildirdiği, 7 muhtarın ise onayladığı projenin 'Doğaya daha az zarar vermek koşuluyla' devamı yönünde karar alındı.

Çevreciler, "7 muhtarın imzası ile bu yola meşruiyet kazandıramazsınız. Lütfen buyurun gelin, muhtarları ikna ettiğiniz gibi bizleri de ikna edin" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Toplantıda, Çamlıhemşin İlçesi Ayder, Aşağı Kavron, Yukarı Kavron-Samistal Yaylaları arasında yol yapımı, onarım ve genişletme çalışmaları ile Kavron vadisi ile Palovit ve Çat vadilerini birleştirecek yol yapımının bölgeye alternatif ulaşım ve yaylacılık faaliyetlerine katkı sağlayacağı iddia edildi.

Yeşil Yol projesinin doğaya daha az zarar verecek şekilde yapılmasının işaret edildiği toplantı sonrasında şu görüşlere yer verildi:

"Doğaya daha az zarar veren iş makinelerinin kullanılması ile yapılacak yol, doğa tahribatını en aza indirgeyecek güzergâhta inşa edilmeli, güzergâhın risk oluşturan bölgelerinde çığ tehlikesini önlemek amacıyla yol platformu daraltılmalı ve yüksek şev oluşturulmamalı. Yol kaplamasında doğal yapıya zarar verecek beton ve asfalt malzemeler kullanılmamalı, dere geçişlerinde suyu kirleten ve doğal yapısını bozan moloz, cüruf ve çöplerin su ortamına atılmamalı. Gerekli sanat yapıları doğa ile uyumlu ve zarar vermeyecek şekilde inşa edilmeli. Endemik fauna ve floraya zarar verilmemesi esas alınmalı. Bu şartlar ile yol yapılması tarafımızdan uygun görülmektedir."

Yeşil Yol'un her ilin tarihsel ve kültürel değerlere sahip önemli yerleşim yerlerini, yaylaları birbirine bağlayan bir proje olduğunu belirten Rize Valisi Ersin Yazıcı, "Ne tabiatı harap edeceğiz, ne de tarihimizi yok edeceğiz. Kısacası geleceğimizi tüketmeyeceğiz, biriktireceğiz. Gelecek yıllarda insanımıza Rize'yi daha iyi bir şekilde teslim etmek zorundayız. Yeşil Yol projesi ile yaylaları bozmayacağız. Doğu Karadeniz'in güzelliğine zarar vermeyeceğiz" dedi.

Vali Yazıcı, "Rize'de yaşamayan beş, on günlüğüne gelenler Rize'nin yaylaları ile ilgili lütfen ahkam kesmesin. Bu şehirde yaşayan, bu yaylalarda yaşayan insanlar yolun yapılmasına rıza gösteriyor. Bu yolu yapacağız" diye konuştu.