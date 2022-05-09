Yeni Şafak yazarı Orakoğlu: Ümit Özdağ bir nevi devlete meydan okuyor

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Suriyeliler konusuna yaptığı açıklamalar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "Soros çocuğu" dediği Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile ilgili “Sığınmacı karşıtı ‘Sessiz İstila’ isimli provokatif filmi kendisinin fonladığını itiraf ederek bir nevi devlete meydan okuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Orakoğlu bugünkü “Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ MOSSAD ajanı mı?” başlıklı yazısında Özdağ’ın Libya’da şehit edilen MİT görevlisini deşifre ettiğini hatırlatarak, “Bu sefer de kirli operasyonlar ile Batı ekseninin Türkiye’yi karıştırmak için kullandığı fonlanmış medya ve vakıflara para tedarik işlemlerini yönettiği iddia ediliyor. Türkiye’de sığınmacılar ile Türk toplumu arasına nifak-kin ve nefret tohumları ekmeyi amaçlayan fonlanmış medya ne yazık ki Türkiye aleyhindeki faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Üstelik Ümit Özdağ bu kez sığınmacı karşıtı ‘Sessiz İstila’ isimli provokatif filmi kendisinin fonladığını itiraf ederek bir nevi devlete meydan okuyor” diye yazdı.

Libya’da şehit olan MİT görevlisini “ifşa” etmesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın Özdağ hakkındaki açıklamalarını hatırlatan Orakoğlu özetle yazısına şöyle devam etti:

“Ümit Özdağ; hatırlarsanız yıllar önce birlikte bir TV programına katılmıştık. Ben size ‘Bu değirmenin suyu nereden geliyor?’ diye sormuştum Siz hiç cevap vermeden yayını terk etmiştiniz. Neyi kastettiğimi anlamıştınız. O gün bu gün bu sorunun cevabını vermemiştiniz. Ama artık cevap vermenize gerek kalmadı. İçişleri Bakanı Soylu ne diyor ‘İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir’ Başka söze ne hacet!”

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