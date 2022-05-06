İçişleri Bakanlığı'na yürümesi polislerce engellenen Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya: Bu görevin bittiği zaman tutuklanacaksın, sen cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin

Kendisine "Soros çocuğu" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Erkeksen oraya gel" diyerek saat 11.00'da İçişleri Bakanlığı önüne geleceğini duyuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, polis engeline takıldı. İçişleri Bakanlığı nüne gidemeyen Özdağ, bulunduğu yerde yaptığı açıklamada, Soylu'ya seslenerek, "Bu görevin bittiği zaman tutuklanacaksın, sen cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin" dedi. Özdağ, "Bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için "Soros çocuğu" ifadesini kullandı. Özdağ ise Twitter'da yaptığı paylaşımda yarın İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğini söyleyerek, Soylu'ya "Polisin arkasına saklanmadan bekle" dedi. Dün yaşanan bu olayın ardından bugün sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Özdağ, TBMM Dikmen kapısından İçişleri Bakanlığı'na tek başına yürüyeceğini duyurdu. Saat 10.40 sıralarında Meclis önünde polis engeline takılan Özdağ, kalabalığın içinden Bakan Soylu'ya, "Korkak herif, kapının önüne gel. Televizyona çıkıp benim aileme küfretmek senin haddine mi? Sen cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin" diye seslendi. Özdağ ayrıca kendisine engel olan polislere, "Ben TBMM üyesiyim, bir partinin milletvekiliyim. İçişleri Bakanlığı buradan 100 metre ileride. İçişleri Bakanlığı önüne gidemeyeceğimi söylüyorsunuz" diye sitem etti.

"Burası dünyanın lunaparkı değil"

Bulunduğu yerde basın açıklaması yapmak zorunda kalan Özdağ şunları kaydetti:

"Ülkemize yönelik örtülü bir istilanın sekiz milyonu aşan Suriyeli, Afgan ve orta doğunun değişik ülkelerinden Türkiye'ye yönlendirilen insanlar tarafından yapıldığını Türkiye'nin gündemine getirdi ve getirmeye devam edecek. Biz zafer partisi olarak Türk milletinin sığınmacılar ve kaçaklar ülkelerine dönsünler iradesini siyasette temsil ediyoruz. Gerek saray ittifakı gerek ak millet ittifakından farklı olarak gönüllü dönerler onlara ev yaparız dönerler demiyoruz. Burası dünyanın lunaparkı değil. Her ipini koparan Türkiye'ye gelemez. Biz bu 8 milyon insanı bir sene içerisinde tarihin en büyük geriye dönüş projesi ile vatanlarına yollayacağız.

"Genel merkezimize ziyarete gelen bir polis memuru bilgi verdi, bu komploda kimlerin görev alacağını öğrendim"

Süleyman Soylu'nun liderliğinde Zafer Partisi'ne karşı bir komplo kuruluyor. Bu komplo ile ilgili birkaç gün önce genel merkezimize ziyarete gelen bir polis memuru bilgi verdi. Kimlerle, telefon konuşmasının kimin yaptığını, bu komploda kimlerin görev alacağını öğrendim. Başka kaynaklardan da bunu teyit ettim. Zafer Partisi gibi görünün hesaplar üzerinden beş altı ilde karışıklık çıkartıp bizi psikolojik baskı altına almak istiyorlar. Biz tuzağa düşmeyiz. Atamanlar grubu diye bir grup var. Sağda solda Afgan Suriyeli dövüyorlar bunu Facebook'larda yayımlıyorlar. Bir ay önce bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bundan 2-3 gün önce biz kapattık dediler anladık ki arkasında bunun karanlık odaklar var. Kiminle bağlantılı olduğunu tahmin edebilirsiniz. Özetle dün Soylu'nun bana ve aileme yağmış olduğu hakaret bu operasyonun işaret fişeğiydi.

Soylu'ya: Teröristleri izletmen gereken adamları benim peşime takmadın mı?"

Bugün Süleyman Soylu'ya meydan okuyarak İçişleri Bakanlığı önüne geleceğimi söyledim. Korkma, ya sen Karadeniz uşağısın, Ofluyum diyorsun. Ben Ofluların cesur olduğunu bilirim. Ama sen Of'lu değilmişsin kofluymuşsun. Sen korktun kardeşim. Ya ben tek başıma geliyorum, Ümit Özdağ'dan bu kadar mı korkuyorsun? Bana karşı yapmış olduğun girişimlerin yıllardan beri farkında değil miyim? Teröristleri izletmen gereken adamları benim peşime takmadın mı, bir çok insanın peşine taktığın gibi. Yemek yediğim restoranlardan visa kartı ödemelerini toplatmadın mı.

"Sen cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin; bu iş birimiz ölene kadar devam edecek"

Senden korkan senin gibi olsun, sen kriminal bir adamsın. Bu görevin bittiği zaman sen tutuklanacaksın kardeşim. Bunun sen de farkındasın. Sen cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. Bundan sonra seninle Süleyman bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek. Ya sen özür dilersin milletin önünde ya da bu kavga sonuna kadar devam eder. Ama provokasyonları hiç deneme, her provokasyon girişimini ağzından içeri tıkarım senin. "



Özdağ, Soylu'ya seslenerek, "Korkak herif, kapının önüne gel. Televizyona çıkıp benim aileme küfretmek senin haddine mi? Sen cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin" dedi.



Özdağ, "Ben TBMM üyesiyim, bir partinin milletvekiliyim. İçişleri Bakanlığı buradan 100 metre ileride. İçişleri Bakanlığı önüne gidemeyeceğimi söylüyorsunuz" diye sitem etti.





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