Soylu'dan Özdağ'a: Adam yerine koymam, hayvandan aşağı biridir

T24 Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada yayınlanan Sessiz İstila kısa filmi için; "Sessiz İstila bir edepsizliktir. Bir yalandır ve bunu ortaya koyup bunu sosyal medya üzerinden toplumu tahrik eden ve direkt hükümeti hedef alan saldırı ile karşı karşıyayız." dedi. Ümit Özdağ'ın sosyal medya üzerinden verdiği yanıtı okumak isteyen sunucuya Soylu; "Asla kabul etmem, adam yerine, insan yerine koymam. Hayvandan aşağı biridir. Soros çocuğudur. Operasyon çocuğudur. Haysiyetsiz adam." diye konuştu.

Bakan Soylu, TGRT'de Ercan Gürses'in sorularını yanıtladı. Soylu, "Deniyor ki, İstanbul özel bir yer, çok kalabalık bir yer, 1 milyon 305 bin kayıtlı sığınmacının İstanbul'da olduğu açıklandı. Rakamın yüksek olduğu söyleniyor" ifadelerine, şu yanıtı verdi:

Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak yapılan tartışmalar hakkında, "Fabrikanda Suriyeliyi çalıştır, sömür, sigortasını yapma. Sonra ayak ayak üstüne at, gazeteci arkadaşınla 'Ne olacak bu Suriyelilerin hali' de. 1 milyon gidecek... İlk önce Türkiye'deki iş insanları isyan edecek" diye konuştu.

"Yuh! Yok 13 milyon, 33 milyon, 53 milyon sığınmacı! Bu yalanlardan bıktık vallahi. İstanbul'da toplam 500 bin kayıtlı Suriyeli var. İstanbul'daki açıklanan rakam, ikametli ve yabancı... Bunda öğrenciler de, yabancı firmalarda çalışanlar da, ikametli olarak gelenler de, mülteci statüsünde gelenler de var. Böyle bir rakam yok... Valiliğin açıkladığı rakamda ikametliler var, evinizde çalıştırdığınız Özbekistanlı da var, İstanbul'a gelen Ukraynalı da var, Alman da var, İrlandalı da var. Ben anlamakta zorlanıyorum. Bu rakamlara nasıl takla attırıyorlar. Allah'tan korkmuyorlar hiç. Biz buradan Ak Parti'ye, Cumhur İttifakı'na zarar verebilir miyiz diye düşünüyorlar sadece!"

Bakan Soylu, "Türkiye'de 3 milyon 760 binin üzerinde Suriyeli kesinlikle söz konusu değildir" dedi.

"Hepimiz bir yerlerden geldik"

Hepimiz buralara geldik bir yerlerden. Nereden geldik? Kim nereden geldi bu coğrafyaya? İstila olacakmış; kim neyi istila yapacak ya… Biz PKK’ya, PYD’ye yaptırmadık. Yapmaya çalıştılar; Kılıçdaroğlu’nun arkadaşları yapmaya çalıştı. Belediye Başkanlarının terörist olarak belediyelerine aldıkları paydaşları yapmaya çalıştılar; yapabildiler mi?”

Sessiz İstila filmine tepki

Sessiz İstila bir edepsizliktir. Bir yalandır ve bunu ortaya koyup bunu sosyal medya üzerinden toplumu tahrik eden ve direk hükümeti hedef alan saldırı ile karşı karşıyayız.

Ümit Özdağ'ın yaptığı Soros taktiğidir.

6'lı masada Alman Büyükelçi iddiası

Yenişafak'ta yer alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masa bildirisini düzelttirmek için Alman büyükelçiye gönderdiğini iddiasına Soylu yanıt verdi: Rezil rüsva olacaklar. CHP'de vatansever, gördüklerinin ihanet olduklarını söyleyen var. İyi ki de varlar... Türkiye'ye rezil rüsva olacaklar. O büyükelçiye de ona gideni de neler konuştuklarını da.. Tek tek soracağız. Ondan önce neler konuşulduğunu. Bu ülke bedava bir ülke değil.

Soylu'dan Özdağ'a: Adam yerine koymam, hayvandan aşağı biridir

Soylu konuşurken Ümit Özdağ sosyal medya hesabından, “Soylu, Özdağ Soros taktikleri uyguluyor demiş. Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz. Zafer Partisi, öğrenmesi gerekenleri Soros’tan deği, Toros’dan (Denktaş) ve onun temsil ettiği gelenekten öğrendi” mesajını paylaştı.

Program sunucusu Özdağ'ın yanıtını okumak isteyince Soylu cevabı duymak istemedi, programı terk edeceğini söyledi. Soylu Özdağ'a: Adam yerine koymam, kabul etmem. İnsan yerine koymam. Hayvandan aşağı biridir. Soros çocuğudur. Operasyon çocuğudur. Haysiyetsiz adam.

"15 Temmuz’da tamamlayamadığımız işi tamamlayacağız"

(Sunucunun ‘Kaos planı iddiası var. Osman Kavala kararı Gezi tekrar geri gelmesi ve sığınmacıların tekrar gündeme gelmesi..’ sorusu üzerine) Bekliyoruz. 15 Temmuz’da yarım kalan işimizi tamamlayacağız kaos planıyla. Çok net söylüyorum. Kaos planı çıkaracaklar ya; hepimiz bekliyoruz. Şuramızdayız(boğazını göstererek) kaos planı yapacak cici arkadaşlarımızı bekliyoruz. Yeni Soros’u bekliyoruz. Yeni Soros’un Kavala’larını bekliyoruz. 15 Temmuz’da tamamlayamadığımız işi tamamlayacağız.

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