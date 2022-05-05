Özdağ'dan Soylu'ya cevap: Zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle! Seni yarın İçişleri Bakanlığı’nın önünde bulacağım

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi’nde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevap verdi. Özdağ, Soylu'ya; "Tek başıma İçişleri Bakanlığı’nın önüne gideceğim, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle! Seni yarın içişleri Bakanlığı’nın önünde bulacağım oğlum" dedi.

Süleyman Soylu’nun canlı yayında söylemiş olduğu "Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. İtibarımızı onun itibarıyla bir araya getirir miyiz? Haysiyetsiz adam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. Bu kadar açık. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir.” Şeklindeki sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’dan sert bir yanıt geldi.

"Göreceğiz kim operasyon çocuğu, kim Soros’un çocuğu"

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ şöyle dedi: “Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığı makamında böyle bir seviyenin oturmasını gerçekten ister mi bilmiyorum? Ben siyasi hayatım boyunca en sert eleştirileri yapmış olmama rağmen, hakkımda hakaret davası açılmış bir siyasetçi değilim.

Bundan sonra da hakaretle cevap vermeyeceğim. Ben yarın, Zafer Partisi Genel Başkanı olmamın yanı yansıra, Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı’nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız.

Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle! Seni yarın içişleri Bakanlığı’nın önünde bulacağım oğlum! O zaman göreceğiz kim operasyon çocuğu, kim Soros’un çocuğu. Saat 11:00’de. Erkeksen orada bekle.” dedi

TIKLAYIN - Soylu'dan Özdağ'a: Adam yerine koymam, hayvandan aşağı biridir