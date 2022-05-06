Ümit Özdağ’dan Süleyman Soylu’ya: Duydum ki İstanbul’dan bile Çevik Kuvvet getirip barikatlar kurmuşsun, rezil korkak

Hakkında "Soros çocuğu" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Tek başıma İçişleri Bakanlığı’nın önüne gideceğim, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle!” diye seslenen Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Duydum ki İstanbul’dan bile Çevik Kuvvet getirip barikatlar kurmuşsun. Rezil korkak” diye yazdı.

Öte yandan Zafer Partisi'nin İstanbul heyetinin Ankara girişinde durdurulduğu öğrenilirken, partiden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ TBMM Dikmen kapısından İç İşleri Bakanlığı Protokol kapısına kadar yürüyecektir" denildi.

"Soros çocuğu" gerginliği

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için "Soros çocuğu" ifadesini kullandı. Özdağ ise Twitter'da yaptığı paylaşımda yarın İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğini söyleyerek, Soylu'ya "Polisin arkasına saklanmadan bekle" dedi. Dün yaşanan bu olayın ardından bugün saat 11.00’de İçişleri Bakanlığı önüne neler yaşanacağı merak konusu oldu.

Özdağ, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda tekrar Bakan Soylu’ya seslenerek, “Süleyman eğer adamsan, eğer korkak değilsen, bugün saat 11.00’de polislerin arkasına sığınmadan bakanlığın önünde karşıma çakarsın” dedi. Özdağ, “Ama duydum ki, İstanbul’dan bile Çevik Kuvvet getirip barikatlar kurmuşsun. Rezil korkak” diye yazdı.

Soylu’nun “Biz de buraya Moğolistan steplerinden geldik” ifadesine: İç işleri Bakanlığı bu cehaleti hak etmiyor

Özdağ bir diğer paylaşımda da Bakan Soylu’nun sığınmacıları savunmak için “Biz de buraya Moğolistan steplerinden geldik” dediğini belirterek, “Sülü, biz mülteci olarak mı geldik? Bizans, bize sığınmacı statüsü mü verdi? Sultan Alpaslan hayatta olsa seni kızılcık sobası İle döverdi. İç işleri Bakanlığı bu cehaleti hak etmiyor” ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi'nden açıklama: Genel Başkanımız, İçişleri Bakanlığı'na tek başına gidecektir

Zafer Partisi’nden bugün sabah yapılan duyuruda, “Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na tek başına gidecektir” denildi.

Yapılan açıklamada, “Hem partililerimizin hem de milletimizin bireysel veya gruplar halinde herhangi bir provokasyona neden olmamak İçişleri Bakanlığı önüne gitmemeleri önemle rica olunur!” denildi.

İstanbul heyeti Ankara girişinde durduruldu

Öte yandan Zafer Partisi İstanbul heyetinin Ankara girişinde durdurulduğu öğrenildi.

Partiden yapılan yeni açıklamada, "Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ TBMM Dikmen kapısından İç İşleri Bakanlığı Protokol kapısına kadar yürüyecektir" denildi.

Başkanlık Divanı toplantı yaptı

Özdağ, İçişleri Bakanlığı önüne gitmeden önce Başkanlık Divanı’nı topladı. “Saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı'na tek başıma gideceğim. Bu süreci sosyal medya hesaplarımdan canlı olarak izleyebilirsiniz” diyen Özdağ, partilileri İçişleri Bakanlığı önüne gelmemeleri konusunda uyardı.