İyi Parti’den Özdağ-Soylu tartışması hakkında ilk yorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yaşananlara İyi Parti cephesinden ilk yorum Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'dan geldi. Dikbayır, "Senaryosu kötü yazılmış bir tiyatroyu hep birlikte izliyoruz… Hayırlısı bakalım" dedi. Özdağ'dan yanıt gecikmedi. Özdağ, "Ümit Dikbayır, milletvekili olmadan önce taşıdığın gaz tüpleri senden daha akıllıdır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki Suriyeli mülteci tartışması devam ediyor. Bakan Soylu'nun Özdağ için "Hayvandan aşağı bir kişi" sözleriyle alevlenen tartışmaya Özdağ, "Yarın bakanlıktayım" sözleriyle yanıt verdi.

İyi Parti'den ilk yorum

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Senaryosu kötü yazılmış bir tiyatroyu hep birlikte izliyoruz… Hayırlısı bakalım" dedi.

İyi Partili Dikbayır'a Özdağ'dan yanıt gecikmedi. Özdağ, Dikbayır'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Ümit Dikbayır, milletvekili olmadan önce taşıdığın gaz tüpleri senden daha akıllıdır. Halan sayesinde milletvekili oldun. Çok konuşma zeka ve kültür seviyen ortaya çıkmasın. Sayın Akşener, alın şu adamın elinden telefonu zeka seviyesi sır olarak kalsın."