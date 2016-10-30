Yeni KHK'ya göre, tüm mühendislik bölümü mezunları TSK'da pilot olabilecek

675 ve 676 sayılı KHK'lar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KHK’larda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapılan değişiklikler de yer aldı.

İşte KHK'lar sonrasında Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı değişiklikler;

-İç güvenlik harekatında olduğu gibi sınır ötesi operasyonlarda görev alan TSK personele de ilave tazminat ödemesi yapılacak.

-Uzman erbaşların TSK'da görev yapabilecekleri yaş haddi 45'ten 52'ye yükseltildi.

- 7. hizmet yılını tamamlamış ve 10. yılını bitirmemiş astsubaylara bir defaya mahsus, subaylığa geçiş sınavına müracaat hakkı verildi

- Hava Harp Okulu'nda olduğu gibi Kara ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay MYO'larına da ara sınıftan öğrenci alım imkanı getirildi.

-Tüm mühendislik fakültesi mezunlarının Hava Kuvvetleri'nde dış kaynaktan pilot olabilmesinin önü açıldı.

- TSK'da en az 2 yıl uzman erbaş olarak görev yapan ve kendi isteğiyle ayrılmış olanlara, infaz koruma memuru olabilme hakkı getirildi.