Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: İstanbul Sözleşmesi yaşatmaz ama kesin olan bir şey var ki, Halil Sezai öldürür!

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki komşusunu darp etmesini yorumladı. Karahasanoğlu, "İstanbul Sözleşmesi yaşatmaz ama kesin olan bir şey var ki, Halil Sezai öldürür!" görüşünü savundu.

Karahasanoğlu, "Halil Sezai, klasik bir her şeye itiraz eden istemezükçü. Kaz Dağları’nda malum kesimle hareket ediyor. Gezide malum kesimle.. Atatürkçülükte malum kesimle.. Veee. Son ayların gündem maddesi olan İstanbul Sözleşmesi’nde yine aynı kesimle birlikte hareket ediyor.. İstanbul Sözleşmesi hakkında çok derin görüşleri de var.. Hani, kadına karşı şiddeti önleme adı altında; gayliği, lezbiyenliği meşrulaştırmak için çıkarılan İstanbul Sözleşmesi var ya. O sözleşmeye de bakın Halil Sezai ne güzellemeler yapıyor: İstanbul Sözleşmesi Nedir? Kimi Korur? Kimden Korur? Nerede Korur? Neye Karşı Korur? Nasıl Korur? hepsini teker teker anlatmaya çalıştık' diye bir çalışmaya destek veriyor..." ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu yazısında şunları kaydetti:

“İstanbul Sözleşmesi yaşatır” diye bitiriyor.. Ben de bunu tamamlayayım: “İstanbul Sözleşmesi yaşatmaz ama. Kesin olan bir şey var ki, Halil Sezai öldürür!” Öyle ya.. Halil Sezai efendi, “İstanbul Sözleşmesi nedir, kimi korur” vesaireyi irdeleyeceğine.. “İnsanlık nedir, insan olmak kimleri korumak demektir.. Nerede korumak demektir.. Hangi sokak eşkıyalarına karşı korumak demektir” gibi sorulara cevap arasaydı.. Şimdi 67 yaşındaki adamın üzerine, bir hayvan gibi saldırmanın rezilliği altında ezilmeyecekti. Değil mi, Halil Sezai efendi?

Yazının devamı için tıklayın

TIKLAYIN | Gözaltına alınan Halil Sezai serbest bırakıldı

TIKLAYIN | Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

TIKLAYIN | 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai, yeniden ifadeye çağrıldı

TIKLAYIN | Başsavcılık'tan komşusunu döven Halil Sezai hakkında açıklama: 4 suçtan ifadesi alınacak

TIKLAYIN | 20 maddede İstanbul Sözleşmesi nedir?

TIKLAYIN | Akademisyen ve hukukçular İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına ilişkin ne düşünüyor?

TIKLAYIN | STK ve kadın dernekleri gözünden İstanbul Sözleşmesi tartışması; neden başladı, önümüzdeki süreç ne getirecek?

TIKLAYIN | İstanbul Sözleşmesi tartışması siyasi partiler tarafında nasıl ilerliyor?