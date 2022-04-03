Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Berat Albayrak’ta kıyametler koptu, Yavuz Ağıralioğlu’nda herkes suspus!

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "Berat Albayrak üzerinden yaptığınız eleştirilerin, binde birini, İyi Parti Başkanlık Divanı’nda iki satırlık açıklama ile yapan Meral Akşener’in kararı hakkında da yapsanıza.. Dilinizi mi yuttunuz?" düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu yazısında, "AK Parti’de, 1.5 yıl önce, bir bakanın istifası söz konusu oldu. Bakan, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak idi.. Devlet yönetiminde, bazı bürokratlarla, parti içindeki bazı isimlerle, usul farklılığı sebebi ile tartışmış, Hazine Bakanlığı’ndan istifa etmişti.. 'Kenara çekiliyorum' demişti.. O güne kadar, 'Damat istifa, damat istifa' diyen kesim, o gün hemen tornistan yapmış, 'Bakan niye istifa etti? Niye istifanın üzerinden 12 saat geçtiği halde, resmi açıklama yapılmadı. Niçin istifanın gerçek sebebi öğrenilemedi. Berat Albayrak niye konuşmuyor. Cumhurbaşkanı niye bu konuyu aydınlığa kavuşturmuyor. Nerde şeffaf yönetim, nerde şeffaf siyaset anlayışı' diye.. Ve daha onlarca soru ile Türkiye’de günlerce tartışma konusu oluşturdular.. Hepsine eyvallah.. Ama.. Keser döner, hesap döner.. O gün bu soruları sordunuz da.. Şimdi bana cevap verebilir misiniz? Ülkeyi yönetme aşamasına bile gelmemiş, gelememiş. Bir tane bile bakanlığı olmayan. Bir tane bile büyükşehir belediye başkanlığı olmayan.. Ülke genelinde bir icraatı söz konusu olmayan İyi Parti’de.. Başkanlık Divanı’ndaki çok ciddi değişikliklerin arkasında ne yatıyor, kim biliyor?" ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu şunları kaydetti:

"Kim hangi açıklamayı yaptı? Koray Aydın’a sormak istiyorsunuz.. Adamın yüzünü gören bile yok.. Yavuz Ağıralioğlu’na soruyorsunuz. “Değişiklikten önceden haberim olmadı” diyor.. “Birkaç gün bekleyelim, sebebini öğrenince açıklama yapmayı düşünürüz” diyor..Görev değişikliğine gidilen diğer isim Nuri Okutan’a bakıyorsunuz.. Dünyadan haberi yok.. “Bürokratlıktan geldim ama siyaset böyledir” havasında.. Her şeyi kabullenmiş, idamlık mahkum pozisyonunda, başını ipe uzatmış.. Affedersiniz beyler.. Siz iktidara yürüyordunuz hani.. Ülkeyi CHP ile diğer bileşen partiler ile birlikte yönetecektiniz hani..Siz daha kendi partinizi yönetemiyorsunuz. Partinizin içinde, en etkili makamdaki isimlerin görevleri değiştiriliyor, bir tane yetkiliniz, kamuoyunun önüne çıkıp, “şu değişikliğin sebebi şudur, bu değişikliğin sebebi ise budur” diyemiyor..

Berat Albayrak için nanik yapıyordunuz. Medyayı bile sorgulayıp, “İstifanın 12 saat verilememesi, çok büyük ayıptır” diyordunuz.. Ne oldu beyler.. Ne oldu bayanlar? Çıkıp konuşsanıza.. Berat Albayrak üzerinden yaptığınız eleştirilerin, binde birini, İyi Parti Başkanlık Divanı’nda iki satırlık açıklama ile yapan Meral Akşener’in kararı hakkında da yapsanıza.. Dilinizi mi yuttunuz?"

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