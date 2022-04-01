İyi Parti Başkanlık Divanı dışında kalan Ağıralioğlu: İtiraz ettiğiniz adamların ahlâkından olmayacaksınız

İyi Parti Başkanlık Divanı'ndan çıkarılan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı’nın genişlemesine ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhtemel cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığı için parti yönetiminden uzaklaştığı yorumlarına ve iddialarına da tepki gösterdi. Ağıralioğlu, Siyasetin en büyük belası goygoy. Bir sürü münasebetsiz değerlendirme görüyorum. Ekranda benim hakkımda konuşurken adaptan kopan insanlar görüyorum. AK Parti’ye karşı itirazlarımızı en çok zayıflatan şey adap bilmez değerlendirmelerdir. Erdoğan, bir şey olunca ‘harika oldu’ diyen eyyamcılar yüzünden 20 yıldır iktidarda kalıyor ve siyaset bu hale geliyor. İtiraz etmek yetmiyor. İtiraz ettiğiniz adamların ahlâkından olmayacaksınız. ‘Trol’ olmayacaksınız. İnsanlar şu muhalefetin haline bak der” dedi.

Medyascope'tan Okan Yücel'e konuşan Ağıralioğlu, "Karar bana bildirilmemişti, ben de sizinle birlikte öğrendim" diye konuştu. Ağıralioğlu, karar sonrası İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşme gerçekleştirmediğini söyledi.

“İstifa etmeyi düşünmüyorum” diyen Ağıralioğlu şunları kaydetti:

"Bunlar siyasî kararlardır, siyasî sonuçları olur. İsabet etti mi memlekete iyi olur, isabet etmezse denenmiş ve yanlış yapılmış olur. Şu an arkadaşlarla kararı değerlendiriyoruz. Şahsi kavgalarla memleketi meşgul etmeyiz."

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