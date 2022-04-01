HaberTürk yazarı Sarıkaya: Yavuz Ağıralioğlu İyi Parti'den ayrılmaz, karşısına aldığını tüketir

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, partisinin Başkanlık Divanı dışında kalan milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun İyi Parti'den ayrılmayacağını belirterek, "Susmakla konuşmak arasında kalmaktan rahatsız olur, kelimeleri makinalı tüfekten çıkan mermi gibi sıraladığı konuşmasıyla karşısına aldığını tüketir…" yorumunu yaptı.

Sarıkaya yazısında, "Başkanlık Divanı dışında kalan milletvekili Yavuz Ağıralioğlu İyi Parti’den ayrılır mı?Bu soruyla dün siyasi kulislerde sıklıkla karşılaştım. Hemen belirteyim Ağıralioğlu ile ayrılması sonrası sohbet ettim, ancak kendisi tek kelime demeç vermedi… O nedenle doğrudan kendisine atıf yaparak bir şey yazarsam doğru olmaz. Bu yazacaklarım çok uzun yıllar kendisini tanıyan, siyasi tavırlarını yakından izleyen birinin çıkarımından başka bir durum değil. Öncelikle Ağıralioğlu siyasete bir partili olarak adım attığı MHP ve BBP’den bu yana bilinir ki duygusaldır. Bu da içinde bulunduğu durum karşısında üzgün olduğunu tahmin etmemiz için yeterli veri sunar." düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya şu ifadeleri kullandı:

"Hele ki kendisi ile baştan konuşulup, gönlü alınarak bir çıkış sunulmadıysa… Bu da onu çok daha mücadeleci hale getirir… Susmakla konuşmak arasında kalmaktan rahatsız olur, kelimeleri makinalı tüfekten çıkan mermi gibi sıraladığı konuşmasıyla karşısına aldığını tüketir… Hem de o derece ki diline düşmeseydim dedirtir…"