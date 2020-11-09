Berat Albayrak'ın istifası, krizi 24 saat boyunca vermeyen yayınlara nasıl girdi?

T24 Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa kararını Instagram hesabından duyurmasını 24 saat boyunca veremeyen hükümete yakın medya, istifa konusunu AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasıyla görebildi.

Gün içinde Berat Albayrak'ın istifası ile ilgili AKP Merkez Yürütme Kurulu'dan sonra açıklama yapılacak haberleri hükümete yakın medya tarafından haber olarak geçildi.

Sözcü Ömer Çelik'in AKP MYK toplantısı sonrası açıklama yapılacağı haberi söz konusu kanallar tarafından sıcak haber olarak verildi.

CNN Türk "Birazdan-AK Parti yönetimi toplandı; Sözcü Ömer Çelik açıklama yapacak" alt yazısıyla haberi duyurdu.

A Haber de "AK Parti MYK toplandı; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 19'da açıklama yapacak" sözleriyle duyurdu.

Haber duyurusunda MYK toplantısı ile Albayrak'ın istifası arasında bağ kuran bir cümle kurulmadı.

Dün gece geç saatlerde Albayrak'ın istifa haberini tartışma programına taşıyan HaberTürk de 'Birazdan' anonsuyla Ömer Çelik'in MYK sonrası açıklamasını alt yazı olarak geçti.

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24 saat sonra Ömer Çelik'in açıklamasıyla kanallar canlı yayına geçti.

Erdoğan başkanlığında toplanan MYK açıklamasında istifa konusuna girilmezken, gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu kanallar şöyle gördü:

NTV: Albayrak'ın istifa paylaşımı

CNNTürk: Albayrak istifa etti mi?

HaberTürk: Albayrak'ın görevi bırakma paylaşımı





A Haber: AK Parti MYK Toplantısı

İnternet sitelerinden ise istifa haberini vermeyen gazetelerin ise Çelik'in açıklaması sonrası yaptığı paylaşımlar şöyle:

Sabah gazetesi

Hürriyet

Yeni Şafak

Milliyet