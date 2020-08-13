Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Dilipak'ın 'fahişe' ifadesini kullandığı yazısı için helallik istedi

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ın İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlara yönelik 'fahişe' ifadesini kullanıldığı "AK Parti'nin papatyaları" yazısı için helallik istedi. Karahasanoğlu, "Üzülen AK Partili kadınlardan. AK Partili olmasa bile dindar kadınlardan. Veya her iki gruptan olmasa da, dindarları tahkir etmeyen, kendisi hangi inançtan olursa olsun her bir kadından gazetenin sorumlu müdürü sıfatımla, helallik diliyorum" düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "Gazetedeki sorumlu müdür olmam hasebi ile.. Yayınlanan her haber ve köşe yazısından, Basın Kanunu gereği cezai sorumluluğu olan müdür sıfatı ile.. Abdurrahman abinin, kesinlikle böyle bir kastı olmadığına tüm vicdanımla, tüm hayatımla, tüm kalbimle şehadetimi tekrarlayarak. Dindar kadınların.. Hatta, kendileri dindar olmasa bile, dindarlara saygısızlık etmeyen her bir insanımızın.. Hedef yapılan, çarpıtılan, farklı şekilde gösterilmeye çalışılan ifadeden dolayı bir üzüntüleri varsa, onların üzüntüsü, benim üzüntümdür.." değerlendirmesinde bulundu.

Karahasanoğlu yazısında şunları kaydetti:

"Velev ki, sahibi oldukları internet sitelerinde, kadın vücudu pazarlayan ahlaksızların dolduruşuna gelmiş olsunlar.. Velev ki, bu ülkenin menfaatleri için geceli gündüzlü çalışan Tayyip Erdoğan’ı devirmek için FETÖ dahil, PKK dahil herkesle ittifak yapanların tahriklerine gelmiş olsunlar.. Velev ki, CHP’lilerin çarpıtmalarına kendilerince hak vermiş olsunlar.. Eğer diyorlarsa ki; 'Biz Dilipak’ın yazısından böyle bir anlam çıkardık. Dilipak’a da, Akit’e de teessüf ediyoruz..' İstanbul Sözleşmesi’ne bizim bakış açımız saklı kalmak kaydı ile.. Eleştirilerimiz baki kalmak kaydı ile.. 6284’deki yanlışları dillendirme hakkımız saklı kalmak kaydı ile.. "

Dilipak abinin ailesine saygısızca edilen sözlerden dolayı (karşı mahalleyi ciddiye almıyorum. Bizim camiamızdaki insanlardan) bir helallik beklediğimi de hatırlatarak...

Üzülen AK Partili kadınlardan. AK Partili olmasa bile dindar kadınlardan. Veya her iki gruptan olmasa da, dindarları tahkir etmeyen, kendisi hangi inançtan olursa olsun her bir kadından gazetenin sorumlu müdürü sıfatımla, helallik diliyorum.

Yazının devamı için tıklayın

TIKLAYIN - Dilipak'ın "AKP'nin papatyaları" başlıklı yazısında kullandığı 'fahişe' kelimesi için AKP'den dava hazırlığı

TIKLAYIN - AKP kurucularından Ayşe Böhürler'den Dilipak'ın "AKP'nin papatyaları" başlıklı yazısında kullandığı 'fahişe' kelimesine tepki: Ayıp ki ne ayıp!

TIKLAYIN - AKP Kadın Kolları Başkanı'ndan Dilipak'a: Ahlaksız sözleri ile kaybettiği itibarı geri kazanamaz

TIKLAYIN | Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü'nden AKP kadın kollarına Dilipak tepkisi: Binlerce kızımızın, 'Ders adı altında tacize uğruyoruz' dediği konuya bir bakıversinler