AKP kurucularından Ayşe Böhürler'den Dilipak'ın "AKP'nin papatyaları" başlıklı yazısında kullandığı 'fahişe' kelimesine tepki: Ayıp ki ne ayıp!

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın, İstanbul Sözleşmesi'ni konu aldığı "AKP'nin papatyaları" başlıklı yazısında kullandığı “fahişe” kelimesine gelen tepkiler büyüyor.

AKP kurucularından Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler, Dilipak'ın söz konusu ifadelerine, “Fesüphanellah, Edep ya hu! Kendi karısı, kızı, gelini aynı fikirde mi acaba? Ayıp ki ne ayıp!” diye tepki gösterdi.

Dilipak, söz konusu yazısında şunları kaydetmişti:

"AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum 'Yeşil Sermaye' de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim 'Yeşil sermaye' davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz!"

İstanbul Sözleşmesi için eski Aile Bakanı Fatma Şahin ve yönetim kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın da bulunduğu KADEM’i suçlayan Dilipak, yazısına şöyle devam etmişti:

“Bu felaketin sorumluları arasında en önemli isim olarak karşımıza hep Fatma Şahin çıkıyor. Şahin hâlâ bu yönde genelgeler yayınlıyor. Toplumdaki öfke konusunda sanırım bilgi sahibi değil. KADEM bir, Fatma Şahin iki. KADEM aile ile yakın ilişkisi sebebi ile daha öncelikli olarak akla geliyor.

Geçen süreçte, bu fitne hareketi, milletvekilleri, bakanlar, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, merkez ve taşradaki hemen hemen kamu bürokrasisi ve işadamlarının hemen hepsinin aile ve çocuklarını kendi içine çekti ve bu çevrelerin kafaları bu cehennemde formatlandı.”

Ayşe Böhürler: Ayıp ki ne ayıp!

AKP kurucularından Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler, Twitter hesabından Dilipak’ın yazısını “Fesüphanallah! Edep yahu! Alt üst tarafı bir uluslararası sözleşme… Fahişe mi diyor… Kendi karısı, kızı, gelini aynı fikirde mi acaba? Ayıp ki ne ayıp!” notuyla paylaştı.

Dilipak yanıt verdi: Ne olur ifadem doğru anlaşılsın

Ayşe Böhürler’in paylaşımına Deniz Ülke Arıboğan “demiş” diye karşılık verince Abrurrahman Dilipak da devreye girdi ve şu yanıtı verdi:

“Bu arada uyarınız için teşekkür ederim. Ama ne olur ifadem doğru anlaşılsın. Yanlış anlaşılmaması için daha dikkatli olayım.”

Sonrasında "Bizim mahallemizde kime ne satıyorsunuz. Allahtan korkun kuldan utanın" mesajını paylaşan Dilipak, bir yeni paylaşımda daha bulunarak şöyle yazdı:

"Yazımdaki Fahişe suçlaması, fuhşa destek verenler içindi."

Mehmet Metiner: Yakışıksız ve kırıcı

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner de sosyal medya hesabından Dilipak’a yanıt verdi. Metiner, “Dilipak’ı sever sayarım. Lakin ‘AKP’nin Papatyaları’ bahsinde ‘İstanbul Sözleşmesi’ni savunan kadınlar için dedikleri yakışıksız ve kırıcı. ‘Fahişe’ sözcüğü hangi bağlamda kullanılmış olursa olsun ziyadesiyle sorunlu ve üzücü. Eleştiri, onur ve hukuk gözetilerek yapılmalı" diye yazdı.