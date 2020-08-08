Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü'nden AKP kadın kollarına Dilipak tepkisi: Binlerce kızımızın, 'Ders adı altında tacize uğruyoruz' dediği konuya bir bakıversinler

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkan ve "AKP'nin papatyaları" yazısıyla eleştiri oklarının hedefine konan Abdurrahman Dilipak'a destek çıktı.

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin'in "Abdurrahman Dilipak'a dava açmaya hazırlanıyoruz" açıklamasından sonra AKP Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam da 81 il kadın kolu başkanın Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurmuştu. CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi’nin, 28 Ekim 2010’da Hürriyet Gazetesi’nde yayımlanan ve Erdoğan'ın dava açtığı yazısındaki "Analarını bile satarlar" ifadesi için söz konusu kadın örgütlerinin dava açmadığını ifade eden Karahasanoğlu, Dilipak hakkında su duyurusunda bulunulacak olmasına tepki gösterdi.

Ahmet Gülümseyen'in dünkü yazısındaki, “Dans alıştırmaları, bireysel ve egzersizler, vals, tango, caz… Tüm bu detaylar, hiçbir yönüyle Müslüman Türk Kültürüyle uzaktan-yakından ilgisi yok. Fakat siz çıkıp diyeceksiniz ki; ‘Bu dersi almazsanız, öğretmen olamazsınız?’ Adama sormazlar mı; günümüz Türkiye’sinde Batı hayranlığı taşıyan bu zorbalığa-yaptırıma niçin mecbur bırakılıyoruz? (…)" sözlerini hatırlatan Karahasanoğlu, "ders adı altında kadın öğrencilerin tacize" uğradığını iddia etti. Karahasanoğlu, söz konusu kadın kollarına şöyle seslendi:

"Haydi bakalım, AK Parti’nin, kadın haklarını öncelediğini iddia ederek, Dilipak’a suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan yetkilileri. Binlerce kızımızın, 'Ders adı altında tacize uğruyoruz' dediği konuya bir bakıversinler. Belki o zaman, İstanbul Sözleşmesi adı altında, bu ülkede birileri neler yapmak istiyor, daha geniş bir pencereden görürler. AK Parti’nin iktidarının 18. yılında bile, yaşanan skandalları önlemekte, biraz daha gayretli olurlar. Dilipak’a da, suç duyurusu değil, teşekkürle karşılık verirler."

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