AKP Kadın Kolları Başkanı'ndan Dilipak'a: Ahlaksız sözleri ile kaybettiği itibarı geri kazanamaz

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Çam, "AK Parti Kadın Kolları olarak, bu tür seviyesiz sözler, iftira ve hakaretlerin cezasız kalmaması için gerekli tüm hukuki girişimlerde bulunacağımızı ve yargısal süreçlerin takipçisi olacağımızı da herkesin bilmesini isterim. Başta genel merkez olmak üzere 81 il kadın kolu başkanımız suç duyurusunda bulunacak" diye konuştu.

Dilipak için "Bu saldırganlığınız, ahlaksız sözleriniz ve iftiraya varan yakıştırmalarınızla kendinizi küçültmeyin. Edebe mugayir yazarak kaybettiğiniz itibarı, yazdığınız bu üsluptaki yazılarınızla kamuoyunun dikkatini çekseniz bile geri kazanamazsınız" diyen AKP Kadın Kolları Başkanı Çam, İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik tartışmaların da bir an önce bitirilmesi gerektiğini kaydetti.

İstanbul Sözleşmesi için "Şayet tüm dertler sona erecekse bence de kaldıralım. Kaldıralım ki değişen bir şeyin olmadığını herkes görsün" diyen Çam şöyle konuştu:

"Bu işe ciddi kafa yoranlara saldırma, bunun üzerinden siyaset yapma, dikkati çekme ve sosyal medyadan takipçilerini artırma hevesinde olanların fırsatlarını da ellerinden alalım. Bu tartışma bitsin ki esas meselemizin çocuklarımızı her türlü kötülükten, çirkinlikten ve azgınlıktan korumak için gayretle çalışanları rencide edici sosyal medya paylaşımları ile bu sorunların çözülmeyeceğini anlayalım. Esas olan insan yetiştirmenin önemini hatırlayalım. Sona erdirelim ki ahlaksızlığın ve rezilliklerin her yerde çoğalmasının esas nedeninin insanlığın rotasından çıkması olduğunu görmüş olalım. Yaş ve kuru ne varsa, bir çuvalın içine doldurarak gerçek sorumluluklardan kaçamayacağımızı görelim. İşin özüne odaklanalım."

Ne olmuştu?

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 27 Temmuzda yayımlanan İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldığı 'AKP'nin papatyaları' başlıklı yazısında 'fahişe' kelimesini kullanmıştı.

AKP Genel Sekreteri'nin kendisi hakkında dava açmaya hazırlandıklarını açıklamasının ardından da Dilipak sert tepki vererek "Tayyip Erdoğan şiir okuduğunda ben 70 bin imza toplamıştım. ‘Biz de bu şiiri okuyoruz’ diye. Benim bu yazımın altına da 70 bin insan imza atabilir gerekirse. Denesinler, deneyebilirler. Halep oradaysa arşın burada. AK Partiyi yöneten böyle bir kadro var. Bunların zihniyetleri Türkiye'yi ve AK Parti'yi bir yerlere sürüklüyor" demişti.

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