Yemen'deki çatışmalarda 34 Husi öldü

Yemen'in Dali kentinde yol kenarına yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu 30 Husi savaşçı öldü.

Yerel kaynaklar, ülkenin güneyindeki Dali kentinin Senah bölgesinde Cumhurbaşkanı Hadi yanlısı Halk Direniş Komiteleri tarafından yol kenarına yerleştirilen mayının, Husileri taşıyan 2 askeri aracın geçişi sırasından infilak etmesi sonucu 20 kişinin öldüğünü belirtti.

Dali kentine girmeye çalışan Husiler ile eski Cumhurbaşkanı Salih yanlısı 33. Zırhlı Tugaya bağlı askerler, Halk Direniş Komitelerinin direnişiyle karşılaşmıştı.

Yemen’in güneydoğusundaki Şebve kentine bağlı Beyhan’da kabilelerle Husiler arasındaki çatışmalarda 14 Husi silahlısının öldüğünü bildirdi.

Husilerin ikmal yolları vuruldu

Suudi Arabistan öncülüğündeki 'Kararlılık Fırtınası Operasyonu'na katılan Arap koalisyon uçakları, Husilere giden yardımları engellemek için ülkenin orta bölümünde ana yolları bombaladı.

Koalisyon uçakları Beyda kentiyle Şebva kentleri arasındaki Akabe Kanza’da Husilerin kullandığı güzergahı vurdu.

Uçaklar 'Karalılık Fırtınası Operasyonu' kapsamında başkent Sana, Lahic ve Aden’de Husilere ait hedeflere hava saldırıları düzenledi.

Islah Partisi’ne operasyon

Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın Yemen kolu olarak bilinen Islah Partisi, bir açıklama yayınlayarak Husi Ensarullah hareketinin, partilerinin 15 mensubunu kaçırdığını söyledi.

Partinin internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, Husiler, başkent Sana'nın Sittin Bulvarı'nda bulunan parti genel merkezi başta olmak üzere, Şuub, Eski Sana ve Cerraf bölgelerindeki parti bürolarını basarak, buradan 15 parti mensubunu kaçırdı.

Parti kaynakları, Cumartesi günü akşam saatlerinde de Islah Partisi Yüksek Kurulu Üyesi Hammud Zarihi, Basın Dairesi Başkanı Fethi Azb ve eski milletvekili Ahmed Şerefuddin’in, Husiler tarafından kaçırıldığını öne sürmüştü.