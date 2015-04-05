T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yemen'deki çatışmalarda 34 Husi öldü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 'Kararlılık Fırtınası Operasyonu' kapsamında Yemen'de 34 Husili öldü

05 Nisan 2015 19:30

Yemen'in Dali kentinde yol kenarına yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu 30 Husi savaşçı öldü.

Yerel kaynaklar, ülkenin güneyindeki Dali kentinin Senah bölgesinde Cumhurbaşkanı Hadi yanlısı Halk Direniş Komiteleri tarafından yol kenarına yerleştirilen mayının, Husileri taşıyan 2 askeri aracın geçişi sırasından infilak etmesi sonucu 20 kişinin öldüğünü belirtti.

Dali kentine girmeye çalışan Husiler ile eski Cumhurbaşkanı Salih yanlısı 33. Zırhlı Tugaya bağlı askerler, Halk Direniş Komitelerinin direnişiyle karşılaşmıştı.

Yemen’in güneydoğusundaki Şebve kentine bağlı Beyhan’da kabilelerle Husiler arasındaki çatışmalarda 14 Husi silahlısının öldüğünü bildirdi.

 

Husilerin ikmal yolları vuruldu

 

Suudi Arabistan öncülüğündeki 'Kararlılık Fırtınası Operasyonu'na katılan Arap koalisyon uçakları, Husilere giden yardımları engellemek için ülkenin orta bölümünde ana yolları bombaladı.

Koalisyon uçakları Beyda kentiyle Şebva kentleri arasındaki Akabe Kanza’da Husilerin kullandığı güzergahı vurdu.

Uçaklar 'Karalılık Fırtınası Operasyonu' kapsamında başkent Sana, Lahic ve Aden’de Husilere ait hedeflere hava saldırıları düzenledi.

 

Islah Partisi’ne operasyon

 

Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın Yemen kolu olarak bilinen Islah Partisi, bir açıklama yayınlayarak Husi Ensarullah hareketinin, partilerinin 15 mensubunu kaçırdığını söyledi.

Partinin internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, Husiler, başkent Sana'nın Sittin Bulvarı'nda bulunan parti genel merkezi başta olmak üzere, Şuub, Eski Sana ve Cerraf bölgelerindeki parti bürolarını basarak, buradan 15 parti mensubunu kaçırdı.

Parti kaynakları, Cumartesi günü akşam saatlerinde de Islah Partisi Yüksek Kurulu Üyesi Hammud Zarihi, Basın Dairesi Başkanı Fethi Azb ve eski milletvekili Ahmed Şerefuddin’in, Husiler tarafından kaçırıldığını öne sürmüştü.

ETİKETLER

yemenhusisavaşsuudi arabisttankoalisyon

İlgili Haberler

El Kaide Yemen'de cezaevi bastı, 300 mahkum serbest

Yemen’in önemli liman kentlerinden Al Mukalla’daki bir cezaevine saldıran El Kaide 300 mahkumu serbest bıraktı

55 Türk vatandaşı Yemen'den tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter'dan açıklama yaptı

Rusya Yemen’de ateşkes istedi

Rusya Yemen’deki hava saldırılarının durması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne bir karar taslağı sundu.

Yemen'den tahliye edilen 185 Türkiye vatandaşı İstanbul'da

Daha önce güvenlik nedeniyle Cibuti'ye nakledilen 55 Türkiye vatandaşı, dün akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a gelmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24