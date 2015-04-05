Yemen'den tahliye edilen 185 Türkiye vatandaşı İstanbul'da

Yemen'de süren iç karışıklık nedeniyle bu ülkeden tahliye edilen 185 Türkiye vatandaşı, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'a getirildi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Sana Uluslararası Havaalanı'na TSİ 09.30'da inen THY uçağına binen 185 Türkiye vatandaşı, TSİ 12.40'ta İstanbul'a hareket etti.

Yemen'in Aden kentinden, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Büyükada Korveti ile tahliye edilerek Cibuti'ye nakledilen 55 Türkiye vatandaşı, dün akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a gelmişti. Aden'den dün tahliye edilen 55 Türk Atatürk Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılanmış ve duygusal anlar yaşanmıştı

Dışişleri Bakanı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yemen'de süren iç karışıklık nedeniyle başkent Sana'dan yabancı vatandaşlar da dahil 230 kişinin tahliye edildiğini bildirerek "Türkiye'nin böylece gücüne ve büyüklüğüne yakışan bir operasyonu daha başarıyla gerçekleştirdiğini" belirtti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki gelişmeler sebebiyle ilk olarak Aden'deki 55 vatandaşın başarıyla tahliye edildiğini hatırlatarak "Sana'daki vatandaşlarımızın tahliyesi için de çabalarımız sonuç verdi ve az önce kendilerini taşıyan uçak İstanbul'a hareket etti" ifadesini kullandı.

Sadece Türk vatandaşlarını değil, kendilerinden yardım talep eden başka ülkelerin vatandaşlarını da tahliye ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, yabancı vatandaşlar da dahil toplam 230 kişinin bugün Sana'dan İstanbul'a hareket ettiğini duyurdu.

Çavuşoğlu, açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti, böylece gücüne ve büyüklüğüne yakışan bir operasyonu daha başarıyla gerçekleştirmiştir" ifadesine yer vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun gelişmeleri sürekli takip ettiklerini ve gereken talimatları verdiklerini belirtti.

Bütün ilgili birim ve kurumların günlerdir sabah saatlerine kadar süren yoğun, özverili ve fedakar çalışma yürüttüklerini vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Hepsine şükran borçluyuz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu ve Genel Müdür Temel Kotil'e, kaptan ve çalışanlarına, tüm emeği geçenlere teşekkürler. Operasyonu başarıyla yöneten bütün çalışma arkadaşlarıma ve özellikle Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Gülsun Erkul'a şükranlarımı sunuyorum."