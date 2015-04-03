55 Türk vatandaşı Yemen'den tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çatışmaların yaşandığı Yemen’de bulunan Türk vatandaşlarından 55’inin tahliye edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yemen’de bulunan Türk vatandaşları için sosyal paylaşım sitesi Twitter sitesi aracılığıyla açıklama yaptı.

Mevlüt Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir fırkateynimiz biraz önce Aden’de bulunan 55 vatandaşımızı Aden Limanı’ndan alarak tahliye etmiştir.

Fırkateynle Cibuti’ye ulaştıracağımız vatandaşlarımızın Cibuti'den ülkemize dönüşlerini de THY ile sağlayacağız.”

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da "İlgili kurumlarımızın özverili ve hassas çalışmaları ve tesis edilen eşgüdüm neticesinde vatandaşlarımızın salimen Aden’den ayrılmış olmaları memnuniyet vericidir" denildi.

Teknelerle taşındılar

Edinilen bilgiye göre; TCG Büyükada fırkateyni sabah saatlerinde Aden'e 3 mil kadar yaklaştı. Tahliye edilmeyi bekleyen Türk aileler teknelerle gemiye alındı.

200 Türk var

Yemen’de yaklaşık 200 Türk vatandaşının bulunduğu belirtildi. Ülkede yaşayan Türklerin daha çok Taiz ve Aden kentlerinde olduğu belirtildi.

Yemen'deki son durum

Yemen'de Husi milisler, Suudi Arabistan'ın hava saldırılarına karşın Aden kentinin merkezinde etkisini sürdürüyor.

Husi milisler, Devlet Başkanlığı Sarayı'nın kontrolünü de ele aldı.