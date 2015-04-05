Rusya Yemen’de ateşkes istedi



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün Yemen gündemiyle özel bir oturum düzenledi. Rusya, Yemen'den yabancıların güvenlik içinde çıkartılabilmesi ve insani yardımların bölgeye ulaştırabilmesi için ateşkes öngören bir karar taslağı sundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Başkanı ise bu konuda hızlıca karar alınamayacağını söyledi. Ürdün'ün BM Büyükelçisi Dina Kavar “Güvenlik Konseyi üyelerinin Rusya'nın önerisini detaylıca düşünmek için zamana ihtiyacı var” diye konuştu.

Suudi Arabistan liderliğindeki askeri koalisyondan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Tuğgeneral Ahmed Asiri “İnsani operasyon bizim işimizin ve sorumluluğumuzun bir parçası” dedi. Asiri, yardımların yanlış kişilere, Husi isyancılara geçmemesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi de bölgeye yardımların gönderilebilmesi için 24 saatlik bir ateşkes talep etmişti.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon dün gece Husi isyancılara yönelik hava saldırılarını sürdürdü. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre başkent Sana havadan bombalanırken, Suudi Arabistan-Yemen sınırında da patlamalar duyuldu.

Birleşmiş Milletler'in Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Yemen'de son iki haftada en az 519 kişi hayatını kaybetti, 1700'den fazla yaralı var.