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Dünya

El Kaide Yemen'de cezaevi bastı, 300 mahkum serbest

Yemen’in önemli liman kentlerinden Al Mukalla’daki bir cezaevine saldıran El Kaide 300 mahkumu serbest bıraktı

03 Nisan 2015 10:27

Bölgedeki hükümet çalışanları, El Kaide militanlarının Al Mukalla'ya farklı istikametlerden girdiğini bildirdi. Hükümet bağlı birliklerle çatışan El Kaide militanlarının bir cezaevine saldırı düzenlediği ve 300 mahkumu serbest bıraktığı açıklandı. Serbest kalan mahkumlardan çoğunun El Kaide üyesi olduğu sanılıyor.

Yemen El Kaidesi, özellikle ülkenin doğu ve güney bölgelerinde aktif durumda. Bir haftadan fazla süredir, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'deki Şii Husi milislerinin mevzilerine hava saldırısı düzenliyor.

Deutsche Welle'nin haberine göre, Husiler başkent Sana başta olmak üzere ülkenin geniş kesimlerini kontrolüne geçirmişti. Bölgeden son gelen bilgilere göre, saldırıların yoğunlaşması üzerine Husi milisleri Aden kent merkezinden çekildi.

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