Yavuz Bingöl konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortak düzenlediği Şeb-i Arus törenine katılan Yavuz Bingöl, Mevlana'nın 'Etme' şiirini okudu.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Berkin Elvan'ın annesini mitingde yuhalatmasına ilişkin söylediği "Annesine küfredilen bir başbakanın Berkin'in annesini yuhalatması da insani bir şey" sözlerinden ötürü büyük tepki çeken Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Şeb-i Arus töreninde, 30 yıllık müzik hayatında sadece barış, sevgi ve kardeşlik amacı güttüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortak düzenlediği Mevlana'nın Vuslat Gecesi; " 3.Şeb-i Arus" İstanbul etkinliğine katıldı.



Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende ilk olarak Mustafa Ceceli sahne alarak ilahi söyledi ardından ise Türkücü Yavuz Bingöl sahneye çıktı. Bingöl, Taşkın Sabah Orkestrası'nın eşlik ettiği Yavuz Bingöl Mevlana'nın "Etme" Şiirini okudu.

Erdoğan, Yavuz Bingöl'ün sözlerini alkışladı

Bingöl ardından yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanım değerli konuklar 30 yıllık müzik hayatım boyunca barışın, sevginin kardeşliğin ötesinde hiçbir amaç gütmedim. Bugün de bütün aleme barışı, sevgiyi, aşkı üfleyen Hazreti Mevlana'nın gecesinde olmaktan çok mutluyum" dedi.

Ertem Şener, salona Erdoğan'ı alkışlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bingöl'ün bu sözlerini alkışladı. Bingöl'ün sahneyi terk etmesinin ardından törende sunuculuk yapan Ertem Şener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlattı. Salondan da alkışların ardından "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı yükseldi.