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Penelope Cruz 'yaşayan en seksi kadın' seçildi

Ünlü aktris Penelope Cruz, erkek dergisi Esquire tarafından yılın 'yaşayan en seksi kadını' seçildi

14 Ekim 2014 12:47

Hollywood'un ünlü oyuncusu Penelope Cruz, ABD'de yayınlanan Esquire adlı erkek dergisi tarafından "yaşayan en seksi kadın" seçildi. En seksi kadın seçilmesinden ötürü mutlu olduğunu söyleyen Cruz, “Hayatımdaki en önemli şey ailem” dedi.

Ünlü oyuncu Javier Bardem (45) ile evli olan iki çocuk annesi Cruz, evliliği hakkında yorum yapmayacağını açıklayarak, "Bu sadece bizi ilgilendirir" diye konuştu.

"Yaşayan en seksi kadın" ünvanı geçen yıl 29 yaşındaki Scarlett Johansson'a, daha önceki yıl ise Mila Kunis ve Angelina Jolie'ye de verilmişti.

 

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