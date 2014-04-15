T24 LogoT24 Logo
Magazin

Yeni Bond kızı Penelope Cruz oldu

Hollywood yıldızı Penelope Cruz, Daniel Craig'in başrolde yer alacağı 24. James Bond filminde Craig'in partneri olarak filmde yer alacak

15 Nisan 2014 11:33

Hollywood yıldızı Penelope Cruz, Sam Mendes tarafından yönetilen ve Daniel Craig’in başrolde yer alacağı 24. James Bond filminde rol alacak.

Fransa’da yayın yapan Premiere adlı bir dergide Sony tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen yeni filmler listesi güncellemesi sayesinde ortaya çıkan bu detay, Penelope Cruz’un Daniel Craig, Naomie Harris ve Ralph Fiennes gibi isimlerle birlikte rol alacağını da gözler önüne sermiş oldu.

Yine de Sony kanadından konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmış değil. Yine de filmin bu yılın son aylarında çekilmeye başlanacağını düşünürsek, yapılan şeyin bir hata olmadığını düşünmek de yanlış olmayacak gibi görünüyor.

En iyisi tabii ki Sony tarafından gelecek resmi açıklamayı beklemek olacak. James Bond 24′ün 2015 yılının Ekim ayında vizyonda olması bekleniyor.

ETİKETLER

penelope cruzsam mendesdaniel craigfransayeni bond kızı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24