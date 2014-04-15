Yeni Bond kızı Penelope Cruz oldu

Hollywood yıldızı Penelope Cruz, Sam Mendes tarafından yönetilen ve Daniel Craig’in başrolde yer alacağı 24. James Bond filminde rol alacak.

Fransa’da yayın yapan Premiere adlı bir dergide Sony tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen yeni filmler listesi güncellemesi sayesinde ortaya çıkan bu detay, Penelope Cruz’un Daniel Craig, Naomie Harris ve Ralph Fiennes gibi isimlerle birlikte rol alacağını da gözler önüne sermiş oldu.

Yine de Sony kanadından konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmış değil. Yine de filmin bu yılın son aylarında çekilmeye başlanacağını düşünürsek, yapılan şeyin bir hata olmadığını düşünmek de yanlış olmayacak gibi görünüyor.

En iyisi tabii ki Sony tarafından gelecek resmi açıklamayı beklemek olacak. James Bond 24′ün 2015 yılının Ekim ayında vizyonda olması bekleniyor.