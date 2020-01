İspanyol oyuncu Penelope Cruz ikinci kez anne oldu. Bebeğin cinsiyetinin kız olduğu açıklandı.

Kendisi gibi oyuncu olan Javier Bardem’le evli olan Cruz, 2 yıl önce Leonardo adlı oğlunu dünyaya getirmişti.

E! News sitesinin haberine göre, 30 yaşındaki oyuncu bu kez bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Doğumun 22 Temmuz’da gerçekleştiği belirtildi. Bebeğin ismi henüz açıklanmadı.

Bardem, Coen Kardeşler'in "No Country for Old Men" filmiyle 2008 yılında en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında, Cruz da Woody Allen'ın "Vicky, Cristina, Barcelona" filmindeki performansıyla Oscar almıştı.