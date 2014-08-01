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Dünya

İsrail'i eleştiren Penelope Cruz ve Javier Bardem'e 'Erdoğan' sorusu

İsrailli yazar ve Haham Shmuley Boteach: Bir buçuk milyon Ermeni’nin katledilmesini tanımaya karşı olan Erdoğan...

01 Ağustos 2014 14:12

İsrail’in ABD’deki en ünlü din adamı olarak bilinen yazar ve Haham Shmuley Boteach, İsrail gazetesi Jerusalem Post için yazdığı makalesinde, ‘Gazze’deki katliamın son bulması çağrısı’ yapan İspanyol çift Penelope Cruz ve Javier Bardem’i eleştirdi.

AB’ye İsrail’in saldırılarını durdurması için mektup yazan çift için başlığında ‘anti-semitistler’ ifadesi kullanan Boteach, çifte, Başbakan Tayyip Erdoğan’la ilgili tavırlarını da sordu.

“Bardem ve Cruz, soykırım hakkında ne bilir ki” cümlesiyle başlayan yazı, “Görünen o ki, soykırımdan İsrail’in Filistinliler ve Hamas’a karşı bir soykırım yürüttüğünü bilecek kadar anlıyorlar. Ancak, kamu açıklamalarını görünce, konuyla ilgili ne derece bilgili olduklarını merak ettim. Örneğin, Türkiye Başbakanı Erdoğan’ın Birinci Dünya Savaşı’nda bir buçuk milyon Ermeni’nin Osmanlılar tarafından katledilmesini tanımaya neden karşı olduğu konusunda tutumları nedir” ifadeleriyle devam etti.

Dünya kamuoyunun büyük tepkisini çeken diğer büyük çatışmalara da dikkat çeken Boteach, çiftin diğer katliamlar hakkındaki bilgisi ve tepkisini sorguladı.

 

'O yalanı tekrar ettiler'

 

Boteach, “Ya da Kamboçyalıları ele alalım. Penelope ve Javier, Kamboçya nüfusunun üçte birinin Kızıl Khmerler ve onların lideri Pol Pot tarafından katledildiği ölüm tarlaları üzerinde de çalışmışlar mıdır? Soykırımların yapıldığı Bosna, Srebrenitsa, Kosova’da yaşananları daha iyi anlamak için eski Yugoslavya’ya gitmişler midir? Bir başka deyimle, Yahudileri Nazilerle karşılaştıran Recep Tayyip Erdoğan ve Roger Waters (Pink Floyd grubunun kurucusu) gibi anti-semitistler tarafından öne sürülen Yahudilerin Filistinlilere soykırım yaptığı yalanını papağan gibi tekrar etmeden önce Arap-İsrail çatışması hakkında bir araştırma yapma zahmetinde bulunmuşlar mıdır” diyerek çifte ağır ifadeler içeren sorular yöneltti.

Boteach, yazısının sonunda, yeteneklerini sorgulamadığını belirttiği çiftin, İsrail’i soykırımla suçlayarak insan hakları savunuculuğundan anti-semitizme geçen o çizgiyi affedilemez bir şekilde aştığını iddia etti.

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