T24 LogoT24 Logo
Politika

Yaşar Kemal'i aynı safta uğurladılar

Türkiye edebiyatının usta ismi Yaşar Kemal'in cenazesinde Abdullah Gül, Cemil Çiçek, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş yan yana saf tuttu

02 Mart 2015 16:20

Türkiye edebiyatının dev çınarı Yaşar Kemal bugün Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı. Usta için 15.30'da da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde bir tören düzenlenecek.

Cenaze töreninde insan seli yaşandı. Sanatçılar, siyasiler, yazarlar ve ünlü isimler törendeki yerini aldı.

Törende 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP EşbaşkanıSelahattin Demirtaş yan yana saf tuttu. 

 

TSK, cenazeye çelenk gönderdi

 

Usta yazar Yaşar Kemal’in cenazesi Teşvikiye Camii’ne getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de cenazeye çelenk gönderdi.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 92 yaşında hayatını kaybeden Yaşar Kemal’in cenazesi, eşi Ayşe Semiha Baban ve yakınları tarafından hastane morgundan alındı. Cenaze daha sonra Teşvikiye Camii’ne getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de camiye çelenk gönderdiği görüldü.

Cami girişinde taziyeleri kabul eden Ayşe Semiha Baban, “Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin kaybı” dedi.

ETİKETLER

Abdullah GülCemil ÇiçekKemal KılıçdaroğluSelahattin Demirtaşyaşar kemalcenaze

İlgili Haberler

'Yaşar Kemal öldü diyorlar, İnce Memed ölür mü?'

Edebiyatın usta ismi Yaşar Kemal'in hayatını kaybetmesi sonrasında sosyal medyada, usta yazar ile ilgili birçok ünlü isim paylaşımda bulundu

Yaşar Kemal'den veda

Usta kalem Yaşar Kemal 92 yaşında hayatını kaybetti. Türk edebiyatı denince akla gelen ilk isimlerden olan Kemal, öykü, deneme ve roman gibi türlerde sayısız eser verdi.

Yaşar Kemal'in çocukluk arkadaşı: Köyünde toprağa verilsin

Türkiye ve dünya edebiyatının köşe taşlarından olan Yaşar Kemal'in 90 yaşındaki çocukluk arkadaşı, 20 yıl boyunca birlikte olduklarını söyledi

Çukurova'nın çeltik tarlalarından yazın ustalığına Yaşar Kemal...

Irgat kâtipliği, ırgatbaşılık, öğretmen vekilliği, kütüphane memurluğu, traktör sürücülüğü, pamuk ve çeltik tarlalarında kontrolörlük…

Yaşar Kemal son yolculuğuna uğurlandı...

Ünlü yazarın cenazesine ve ardından geçekleşen anma törenine siyaset, spor, sanat ve iş dünyasından çok sayıda seveni katıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24