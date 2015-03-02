Yaşar Kemal'i aynı safta uğurladılar

Türkiye edebiyatının dev çınarı Yaşar Kemal bugün Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı. Usta için 15.30'da da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde bir tören düzenlenecek.

Cenaze töreninde insan seli yaşandı. Sanatçılar, siyasiler, yazarlar ve ünlü isimler törendeki yerini aldı.

Törende 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP EşbaşkanıSelahattin Demirtaş yan yana saf tuttu.

TSK, cenazeye çelenk gönderdi

Usta yazar Yaşar Kemal’in cenazesi Teşvikiye Camii’ne getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de cenazeye çelenk gönderdi.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 92 yaşında hayatını kaybeden Yaşar Kemal’in cenazesi, eşi Ayşe Semiha Baban ve yakınları tarafından hastane morgundan alındı. Cenaze daha sonra Teşvikiye Camii’ne getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de camiye çelenk gönderdiği görüldü.

Cami girişinde taziyeleri kabul eden Ayşe Semiha Baban, “Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin kaybı” dedi.