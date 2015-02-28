'Yaşar Kemal öldü diyorlar, İnce Memed ölür mü?'

Türkiye ve dünya edebiyatının büyük ismi Yaşar Kemal, yaklaşık 1,5 aydır yoğun bakım altında tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti.

92 yaşında vefat eden Yaşar Kemal'in "çoklu organ yetmezliği" nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.Yaşar Kemal'i ile ilgili birçok ünlü sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.

Nediyor.com'un derlemesine göre ünlülerin yaptığı bazı paylaşımlar şöyle;