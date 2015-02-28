'Yaşar Kemal öldü diyorlar, İnce Memed ölür mü?'

<p> </p>\r\n\r\n<p>Türkiye ve dünya edebiyatının büyük ismi<strong> Yaşar Kemal</strong>, yaklaşık 1,5 aydır yoğun bakım altında tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti.</p>\r\n\r\n<p>92 yaşında vefat eden Yaşar Kemal'in "çoklu organ yetmezliği" nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.Yaşar Kemal'i ile ilgili birçok ünlü sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.</p>\r\n\r\n<p>Nediyor.com'un derlemesine göre ünlülerin yaptığı bazı paylaşımlar şöyle; </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/1.jpg" /><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/2.jpg" /><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/3.jpg" /><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/4.jpg" /><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/5.jpg" /><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/6.jpg" /><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/7.jpg" /><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/8.jpg" /><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/9.jpg" /><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/10.jpg" /><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/11.jpg" /></p>\r\n