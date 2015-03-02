Yaşar Kemal son yolculuğuna uğurlandı...

Türkiye edebiyatının çınarı Yaşar Kemal bugün son yolculuğuna uğurlandı. Teşvikiye Camisi'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürülen Yaşar Kemal'in cenazesi, 2001'de hayatını kaybeden ilk eşi Thilda Kemal'in yanına defnedildi.

1,5 aydır tedavi gördüğü Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde önceki gün 92 yaşında vefat eden yazarın vasiyeti üzerine, cenaze töreninden sonra, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda, yakınları ve sevenlerinin gözünden Yaşar Kemal’in anılacağı bir tören düzenlenecek. 15.30’da başlaması beklenen törende, açılış konuşmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak. Törende, Yaşar Kemal'in sesinde yazdığı şiirler okunacak.

Yaşar Kemal’in cenaze törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik başta olmak üzere çok sayıda siyasi katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de camiye çelenk gönderdiği görüldü. Cami girişinde taziyeleri kabul eden Ayşe Semiha Baban, “Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin kaybı” dedi.

Usta yazar Yaşar Kemal’i son yolculuğunda yalnız bırakmak istemeyenler Teşvikiye Camisi'ne akın etti.

Lütfü Kırdar'da tören düzenlendi

Cenaze töreninden sonra, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda, yakınları ve sevenlerinin gözünden Yaşar Kemal’in anılacağı bir tören düzenlendi. Törende, açılış konuşmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Yaşar Kemal belgeselinin gösteriminden sonra yazarın eserlerinden okumalar yapıldı.

Köyünden toprak

Yaşar Kemal’in, 1923 yılında dünyaya geldiği zaman Adana’nın, şimdi Osmaniye’nin ilçesi olan Kadirli’nin Gökçedam köyünün sakinleri de hemşerilerini kaybetmenin acısını yaşıyor. Yaşar Kemal için Gökçedam Köyü Camisi’nde sela verildi. Bugün Teşvikiye Camisi’nde cenaze namazı kılınırken, hemşerileri de aynı anda onun için saf tutup gıyabi cenaze namazı kılacak. Yaşar Kemal Çukurova Kültür Derneği Başkanı Mehmet Özer, Yaşar Kemal’in köylerinde defnedilmesini istediklerini, ancak vasiyetinin olduğunu öğrendiklerini belirterek, şunları söyledi: “Yaşar Kemal bu topraklara gelemedi. Biz de kendisinin doğup büyüdüğü bahçeden aldığımız toprakla yola çıkıyoruz. Bu toprağı mezarına serpeceğiz. Bu topraklarla beraber Yaşar Kemal’in mezarında çayır çimen yeşerecek, kendisi yeşerecek, ruhu şad olacak.”

Sanat ve siyaset dünyası da cenazedeydi

Cenazeye katılanlar, Yaşar Kemal’le ilgili duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdi:

Aydın Doğan, “Allah rahmet eylesin. Ülkemiz büyük bir edebiyatçıyı kaybetti. Gazetecilerin de başı sağ olsun. Biz de iyi bir gazeteciyi kaybettik. Kendisi, ‘Haberlere önem verdiğiniz kadar röportaja da değer verin’ der dururdu. Aynı meslekte olduk ama beraber çalışma imkanı bulamadık. Benim dostumdu. Babamla da dostlukları vardı. Yeri doldurulmayacak bir insan. Nur içinde yatsın.

Televizyoncu Halit Kıvanç, “Akranım arkadaşım, nur içinde yatsın.” dedi.

Cengiz Çandar, “Dev bir insan sahneden çekilince hepimizin hayatlarına değmiş olan tanıyanlar için doldurulmaz bir boşluk. Tanımayan yok zaten. Eserlerinden herkes tanıyor zaten. Yaşar Kemal eşsiz bir insandı. Her anlamda dev bir isimdi. Fiziki manevi ruhi büyük bir boşluk oluştu.” dedi.

Can Dündar, “Böyle bir yazarımız, böyle bir ustamız oldu. Onu tanıma, onunla aynı yüzyılı paylaşma, aynı topraklara basma şansı bulduk. Bunun gururuna eriştik. Bunun gururu ile yaşayacağız. Bu topraklarda gerçeğin peşinde olup, gerçeği yazıp, haksızlığa isyan edip zor günler geçirmeyen yazar yoktur. Neredeyse toprağın kültüründe var bu. O da payını aldı. Ama dik duruşu ile her zaman bize örnek oldu. O duruşu biz de sürdürmeye gayret edeceğiz, kitaplarını okumuş bir insan olarak.” şeklinde konuştu.

Orhan Pamuk, “Yaşar Kemal’in vefatı beni çok üzdü. Çok sarsıldım. Büyük bir insan. Büyük bir yazar. Çocukluğumda gençliğimde lisedeyken onun kitaplarını okurdum. Yetişkinliğimde onun arkadaşı olmaktan siyasal ve edebi arkadaşı olmaktan gurur duydum. Yalnız büyük bir yazar değildi, büyük bir insandı da. En zor şartlarda baskılar hapishaneler tehditler ölüm tehditleri olduğu zaman bile iyimserliğini hiçbir zaman kaybetmedi. Hiçbir zaman içindeki çocuğun toplumsal şartlar tarafından öldürülmesine izin vermedi. Her zaman yaratıcı ve iyimserdi. Onunla uzun yürüyüşlerimiz vardı. Yaşar Kemal büyük bir yazardı. Onun arkadaşı olmakla övünüyorum. Türkçe yaşadıkça onun romanları da yaşayacaktır.” diye konuştu.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Yaşar Kemal’in babası Sadık Gökçeli ve annesi Halime Gökçeli’nin mezarındaki topraktan getirdi. Kara, “Yaşar Kemal, doğduğu toprakları çok severdi. Biz bunun bir anlamı olarak toprak getirdik. Mezarına bu toprağı koymak istiyoruz.” dedi.

Cenazeye katılan Ermeni Patrik Vekili Aram Ateşyan: Yaşar Kemal ülkemiz ve dünya için ve bilhassa bizim cemaatimiz için de önemli bir şahıstı. Çünkü bir zamanlar Akdamar Kilisesi’nin yıkılışını engelleyen bir zattı kendisi. Bundan dolayı cemaatimiz ona minnettardır. Minnettarlığımızı sunmak için ve son yolculuğuna uğurlamak için ziyarette bulunduk. Ruhu şad olsun. Tanrı cennetine kabul etsin.” ifadelerini kullandı.

Yaşar Kemal’i uğurlamaya gelen Fatih Terim: “Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çok üzüldüm. Ailem de çok üzüldü. Çünkü ben aileye de çok yakınım. Bütün akrabalarına da çok yakınım. Böyle insanlar çok gelmiyor. Yaşar Kemal ağabeyimiz, benim hem hemşehrim, hem yakınım, hem aile dostum. Kendimi aileden gibi hissediyorum. Sadece ülkede değil dünya çağında tanınan bir insan. Osmaniye’den çıktığı ilk günden itibaren yazdığı tüm kitaplarda dünya çapında yaklaşımları var. Kendi yöresini anlatanları da var. Ben kendi yöresini anlatanları okudum.” diye konuştu.